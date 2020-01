A volta de Jorge Jesus é para ficar

O poder que o Flamengo tem hoje futebolisticamente faz os mais céticos acreditarem. Os mais frios se apaixonarem. E até os mais experientes sentirem novas emoções. Assim descrevo a permanência de Jorge Jesus. Lógico que ainda não é oficial, mas a sua permanência ficou clara no desembarque de ontem, no Rio de Janeiro. O time da Gávea o apaixonou assim como existem mais de 40 milhões de apaixonados. E um detalhe importante no que Jesus fala é sobre o compromisso do grupo com ele. Todos queriam o retorno do técnico e, pode acreditar, isso faz muita diferença na hora que Gabigol, Bruno Henrique e companhia sentam à mesa para negociar suas permanências. Os bons querem estar com os bons. Jesus, ficando, pode ser ferramenta no processo de convencimento dos que ainda não se decidiram. Afinal, o comandante já disse: quer o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial. A tríplice coroa mais sonhada pelos clubes da América do Sul. Se o Mister falou, quem somos nós para duvidar.



UMA AULA DE COMUNICAÇÃO NO FLU

Quando tem que bater, a gente bate. Mas quando merece elogio, faço questão. O departamento de comunicação do Fluminense tem se reinventado e dado aula nas redes sociais. O anúncio da contratação de Egídio, usando os memes do próprio jogador, repercutiu no Brasil inteiro. Sucesso. Parabéns ao diretor de comunicação, Paulo Mac Culloch, e equipe. Grande fase!







MAIS DE R$ 500 MILHÕES SÓ EM VENDAS

Dos R$ 136 milhões que o Real Madrid pagou ao Flamengo para ter o meia Reinier, o Rubro-Negro vai ficar com 80%, ou seja, R$ 109 milhões. O fato é que, ano após ano, a diretoria vem fazendo vendas extraordinárias e enchendo os cofres do clube. Jorge, Vizeu, Jean Lucas, Paquetá, Vinicius Júnior, Léo Duarte e agora Reinier. Mais de R$ 500 milhões só em negociações. Impressionante.







GOSTEI DE VER

O meia Bernardo, velho conhecido do torcedor vascaíno e hoje jogador do Volta Redonda, foi importante na vitória contra o Botafogo. Vestindo a camisa 10, as melhores jogadas saíram dos pés dele, que ainda teve um gol anulado. É bom ver um jogador de qualidade sendo recuperado. Talento não falta.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia