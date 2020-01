Postura de gente grande

O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0, gol de Nenê, no Maracanã. Este deveria ser o assunto mais falado do dia seguinte, mas o que ficou mais marcado foram os gritos de parte da torcida do Fluminense: “Time de assassino”, em alusão à tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu. Não preciso nem dizer o quanto este ato é abominável e triste. E o Tricolor, por meio de nota oficial, teve uma postura louvável ao se desculpar, mesmo não tendo culpa, lembrar dos assuntos não resolvidos na justiça do Rubro-Negro com as famílias (uma vergonha) e também pedir a todas as torcidas para não repetirem os atos. Solidariedade e sensibilidade. Rivais sim, inimigos, ainda mais por conta de um assunto tão lamentável, nunca. Esse tipo de manifestação não cabe mais. E não me parece porque se importam com as vítimas, mas apenas para tentar atingir o rival de alguma forma. Hora de amadurecer e ser mais humano. Empatia. O que essas famílias passaram ninguém conseguirá explicar.