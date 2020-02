Replay do filme de terror

O Vasco chegou ao seu quarto jogo no ano. Duas derrotas, uma vitória com gol nos acréscimos e um empate em uma atuação tenebrosa. O time só fez um gol na temporada e provocou apenas uma defesa difícil dos quatro goleiros adversários que enfrentou. O Vasco tem quatro pontos em 12 possíveis e precisará torcer muito contra Volta Redonda e Madureira para se classificar às semifinais da Taça Guanabara. Pior que isso é saber que também terá que vencer seus dois jogos, para mim, o mais difícil de acontecer. Um time recheado de garotos com potencial para estrelarem e serem protagonistas de cenas bonitas com essa camisa, mas com uma diretoria que faz questão de mudar o gênero para o terror. O vilão, no momento, é Abel Braga. Um técnico que protagonizou cenas aterrorizantes no Flamengo e no Cruzeiro e ganhou o filme cruz-maltino, já queimado por não pagar os produtores. E, pelo visto, o longa metragem não vai sair tão cedo. Desorganizado, apático, pouco inspirado e os fãs de cinema já não aguentam mais tanta incompetência - com razão. A derrota para a Cabofriense foi um ensaio pavoroso de quem não sabe mais o que está fazendo em seu ofício. Vão esperar até quando para começar a dar alegria a quem paga o ingresso? Abel já fez filmes ótimos, mas chegou a hora de reconhecer que o cinema mudou. Parar não é demérito...



O MUNDO INTEIRO ESTÁ VENDO

Lembram quando Seedorf chegou ao Botafogo? Ninguém acreditava. Mas o holandês fez grandes apresentações, fez um Alvinegro competitivo e o mundo inteiro conheceu o time de General Severiano. Não acho que Honda tenha o futebol de Seedorf, mas é um cara que tem seu valor dentro de campo e, fora dele, pode causar efeito parecido ao do ex-treinador do Milan, que foi técnico do japonês lá na Itália. Grande fase e contratação!

VAMOS COMEÇAR A VER A FORÇA

O Flamengo já deve escalar boa parte do elenco principal na partida contra o Resende, na próxima segunda-feira, às 20h, no Maracanã, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Lógico que todos viram do que o time rubro-negro do técnico Jorge Jesus foi capaz na temporada 2019, mas essa força promete aumentar ainda mais em 2020 com os reforços contratados e, para qualquer um que gosta de futebol, é impossível não querer ver essa equipe.

NENÊ VESTIRÁ A CAMISA 24 TRICOLOR

O meia Nenê e o Fluminense aderiram a uma campanha iniciada pelo Bahia em relação ao número 24, alvo de preconceito contra os homossexuais e, por conta disso, muitos jogadores não usam a camisa. Mas o Tricolor baiano teve a iniciativa com o volante Flávio, na Copa do Nordeste, para lutar contra a discriminação e também homenagear Kobe Bryan. Agora Nenê, na Copa Sul-Americana, também vai ser mais um exemplo. Grande fase!

