Onde o Vasco vai parar?

Nada tenho contra a pessoa Alexandre Campello, um cara tranquilo e que sempre me tratou e foi tratado muito bem em nossas relações. Mas quando vejo que o Vasco chegou a ter seu fornecimento de comida para funcionários e jogadores cortado por conta de dívidas, lembro que o clube deve três folhas salariais, direitos de imagem, além de outras milhares de pendências, não posso me calar. Para piorar, o Vasco tem uma vitória em cinco jogos na Taça Guanabara, um gol marcado em 2020 e com isso tudo a eliminação do primeiro turno. A torcida espera a renovação de Guarín, mas recebe Fellipe Bastos, um jogador que há muito tempo não entrega bom futebol e boa parte dos vascaínos não aguenta nem sequer ouvir o nome. Não tem previsão de nada. Fora isso, ainda me recordo que o técnico é Abel Braga, um comandante que não esboça o mínimo de poder de reação. Onde vai parar o Vasco? Se não fosse essa torcida apaixonada, já estaria no fundo do poço. Após tantos fatos citados, o presidente ainda diz que as vaias e xingamentos são políticos? Não, presidente. A massa vascaína reclama, com razão, porque a instituição está largada às traças. Não é assim que se trata um Gigante! Jamais! Assuma a responsabilidade e coloque o Vasco em seu devido lugar. Já passou da hora.





UH, VEM QUE TEM!

O sub-13 do Fluminense deu aula contra o Rosário Central-ARG nos pênaltis, no último domingo, e conquistou o Sul-Americano, que é o torneio mais relevante da categoria. É Xerém mostrando ser uma máquina de fazer craques. Não posso deixar de parabenizar esses garotos pela conquista. Grande fase!





O TOUR DE HONDA

Novo meia do Botafogo, Keisuke Honda chega sexta-feira ao Rio de Janeiro e deve ser apresentado no próximo sábado, com uma bela festa da torcida, no Nilton Santos. Domingo, irá ao Maracanã para assistir ao clássico entre o Alvinegro e o Fluminense. Chegou 'chegando'. Agora é acelerar para dentro do campo!





NÃO AO FUTEBOL MODERNO

Neymar costuma se meter em polêmicas e as opiniões sempre ficam divididas. Mas, dessa vez, o craque brasileiro está totalmente certo: ele tentou dar uma lambreta no adversário, atuando pelo PSG, e recebeu um cartão amarelo. Um absurdo sem tamanho punir quem joga futebol ao invés de quem tenta impedi-lo de jogar. O brasileiro está focado, fazendo grande ano, mas ainda assim as pessoas tentam atrapalhar. Difícil.

