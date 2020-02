O Flamengo pode fazer de novo

Mal começou o ano e o Flamengo já tem dois títulos importantes para disputar. Primeiro a Supercopa do Brasil, contra o Athletico-PR, dia 16, em jogo único a ser realizado no Mané Garrincha, em Brasília. Três dias depois começa a outra decisão, desta vez a Recopa Sul-Americana: pega o Independiente Del Valle, em jogos de ida e volta. O primeiro no Equador e o segundo no Maracanã, dia 26. No meio disso tudo, o Rubro-Negro ainda deve ter as semifinais da Taça Guanabara, que provavelmente vão acontecer nos dias 12 e 13 de fevereiro (a Ferj ainda não definiu). Se passar à final, o grande jogo da Taça Guanabara deve acontecer no dia 23, já que seria a única data disponível para o time de Jorge Jesus. Em resumo, o Flamengo, em dez dias, pode conquistar três títulos. Vale lembrar que, em 2019, a Libertadores foi vencida no sábado e o Campeonato Brasileiro no domingo, dias 23 e 24 de novembro respectivamente. Alguém duvida de que eles podem fazer de novo? Eu não.









A FESTA JAPONESA

O Botafogo prepara uma apresentação digna do tamanho de seu reforço. E vale mesmo, pois a diretoria tem que comemorar junto com sua torcida apaixonada. Escola Botafogo Samba Clube, DJ Pelé, MC-G15 são algumas das atrações que vão animar a massa alvinegra no próximo sábado. Os portões do Nilton Santos para receber Honda abrem às 9h (de Brasília) e quem quiser ir só precisa levar 1 quilo de alimento não perecível. Grande fase!







EVANILSON: UM FUTURO IMENSO

Há muito tempo eu não via um moleque com tanto faro de gol e qualidade sendo um centroavante do Fluminense. Lógico que tivemos Pedro, que é excelente jogador. Mas em relação ao potencial, vejo Evanilson com um jogo mais completo: corre, dribla, finaliza, cria espaços, vai para cima dos adversários e tromba também. Já imaginou se o Fred chega para ensinar mais um pouco? Um sonho tricolor.







UM 10 QUE VESTE A 13

É bem verdade que Guarín atua mais como um meia central, mas, nesse time do Vasco, ele chega para ser camisa 10, o organizador e o ponto de equilíbrio do time de São Januário. Mesmo vestindo a 13, seu número preferido, ele vai ser o craque do time e com toda razão. Chega por dois anos e pode ajudar muito com sua experiência junto aos garotos da base.

