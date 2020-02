A melhor última rodada possível

A Taça Guanabara chega à última rodada da fase de grupos com tudo aberto. Nem grandes e nem pequenos têm vagas já garantidas nas semifinais e os jogos do final de semana serão decisivos. São três confrontos diretos, ou seja, seis times, para conquistar quatro vagas: Flamengo (2° do Grupo A, com 10 pontos) x Madureira (3° do Grupo B, com 10 pontos), Fluminense (2° do Grupo B, com 12 pontos) x Botafogo (3° do Grupo A, com 9 pontos) e Boavista (1° do Grupo A, com 10 pontos) x Volta Redonda (1° do Grupo B, com 12 pontos). Boavista, Volta Redonda, Flamengo e Fluminense dependem apenas de si. Já Botafogo e Madureira terão que vencer e torcer por uma combinação de resultados para passarem de fase. Mas grande parte do imbróglio estará definido amanhã, já que o Rubro-Negro entra em campo contra o Tricolor Suburbano, às 18h (de Brasília), mesmo horário de Boavista x Volta Redonda. No domingo, no grande jogo da rodada, Botafogo e Fluminense definem os classificados. Pura emoção. E ainda dizem que o Campeonato Carioca tem que acabar.







CRISE NA ESPANHA

Desde a temporada 2009/2010 que Barcelona e Real Madrid não ficavam fora das semifinais da Copa do Rei, a Copa do Brasil da Espanha. Perderam para Athletic Bilbao e Real Sociedad respectivamente. Crise nos dois gigantes que dominaram o futebol mundial nos últimos dez anos. A coisa tá feia por lá.





QUEM VAI FICAR COM A VAGA DE MARÍ?

Jorge Jesus começou o ano perdendo um dos seus zagueiros titulares: Pablo Marí. Mas também está sem Rodrigo Caio, lesionado. O Flamengo foi lá e contratou dois destaques do futebol brasileiro: Léo Pereira, ex-Athletico-PR, e Gustavo Henrique, ex-Santos. Eles devem formar a dupla de zaga contra o Madureira e será um bom teste para Jesus definir quem será o substituto natural do espanhol que foi atuar no Arsenal. Grande teste.





VAI EXPLODIR NO CARNAVAL E NO NILTÃO

A chegada de Honda ao Botafogo tem deixado a torcida eufórica e pode se acostumar, pois um adereço vai fazer parte do guarda-roupa de todo alvinegro: a bandada do Japão. No estádio, no Carnaval, todos estão no clima de Honda. Isso mostra como é importante uma contratação deste tamanho para o ânimo de quem torce e para a mudança de ares dentro do clube, além, é claro, do poder de marketing e propaganda. Grande fase!

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia