A velha política ataca novamente

Na última quinta-feira aconteceu uma reunião do Conselho Deliberativo do Vasco que votou as contas do clube em 2018, primeiro ano de mandato do presidente Alexandre Campello. O Conselho Fiscal já havia recomendado a reprovação e, por 99 a 88, as contas realmente não foram aprovadas. O ano de 2020 é eleitoral para o Gigante da Colina e, como todos sabem, não é de hoje que a política do clube é uma das piores do Brasil e a que mais reflete em campo. Já não bastassem todos os atrasos de uma instituição que não tem receita, os conselheiros se movimentam para uma reforma do estatuto. Há um ponto muito importante e que já foi aprovado, que são as eleições diretas, ou seja, os sócios vão escolher o novo presidente. Mas a reforma tem vários itens em discussão e um deles prevê que o dirigente que tiver as contas reprovadas ficará inelegível pelos próximos cinco anos. Ou seja: Campello, que obviamente tem interesse na reeleição, poderia ficar sem condições de disputar o cargo no final de 2020. Porém, o Cruz-Maltino ainda tem um ano pela frente sob o comando do atual mandatário. Só esperamos que, além de todos os problemas já conhecidos, Campello também não entregue os pontos só por conta da possibilidade de ser impedido de disputar o novo pleito. O Vasco não merece isso.







OS FRUTOS VÃO SER COLHIDOS AGORA

Wellington Silva sempre foi uma sensação na base do Fluminense. Jogador que era cotado para ser um grande craque do futebol mundial, tanto é que o Arsenal o levou. Sua carreira de lá para cá protagonizou altos e baixos, sempre com muita habilidade, mas por vezes com pouco foco dentro de campo. O retorno dele ao Flu desta vez, sua casa, é para o clube colher os frutos que plantou desde a sua formação. Que desabroche o jogador que ele sempre prometeu ser.







ODAIR HELLMANN À LÁ LUXEMBURGO

Treinos fechados no Fluminense não existem mais. A exemplo de Vanderlei Luxemburgo, que fez isso no Vasco ano passado, o técnico Odair Hellmann resolveu abrir as atividades. Na bronca com o vazamento das escalações, a justificativa, em entrevista exclusiva ao 'Os Donos da Bola', foi dar condições a todos os profissionais de trabalharem da mesma forma e acabar com o benefício de quem estava divulgando as informações antes do clube.







NÃO JOGA MAIS, MAS A FESTA FOI MAIOR

Ao ver o Aerohonda, fiquei lembrando de quando Seedorf chegou ao Botafogo, em 2012. Não estou comparando os jogadores em si, até porque o holandês jogou muito mais bola, o que não é demérito para Honda, que também é um grande jogador. Meu ponto aqui é que a festa para o japonês está sendo muito maior e a torcida vem abraçando mais. Absolutamente espetacular o que fizeram no aeroporto ontem e vai ser ainda mais bonito hoje. Grande fase!

