Fla-Flu sem favorito

Flamengo e Fluminense se enfrentam amanhã, pela semifinal da Taça Guanabara, mas poderíamos dizer que é uma espécie de final adiantada. Não desmerecendo Boavista e Volta Redonda, que fizeram grandes campanhas e podem surpreender, mas quem passar do duelo entre o Tricolor e o Rubro-Negro obviamente será favorito na decisão. Mas, no duelo que acontece às 20h30, no Maracanã, não há favorito. Primeiro, que o Flu, além de ter se reforçado muito bem, está em ação há mais tempo do que o Fla, que jogou as quatro primeiras rodadas com seus garotos e outro técnico. Segundo, que o time de Odair Hellmann ainda tem a vantagem do empate, o que iguala ainda mais as forças com a máquina que Jorge Jesus tem em mãos. É óbvio que o time da Gávea é melhor. Quem seria louco de dizer o contrário? Mas as circunstâncias me fazem crer que, se existirá em 2020 algum Fla-Flu realmente sem favorito, com certeza é o de amanhã. Quem ganha? Nós, apaixonados pelo futebol carioca.



QUANTAS QUEDAS SERÁ PRECISO?

Já estava na cara, Alberto Valentim foi demitido. Em menos de um ano, ele colecionou sua segunda dispensa de um clube carioca. Há mais de um ano não faz um trabalho nem sequer decente: fiasco no Vasco, vexame no Avaí e mais do mesmo no Botafogo. Beleza e palavras bonitas não ganham futebol e nem fazem gol. Bons trabalhos sim. E essa não parece ser a especialidade do técnico.





VOLTA COM A MORAL PARA SER TITULAR

O Brasil conseguiu se classificar para a Olimpíada de Tóquio depois de dar um baile na Argentina por 3 a 0. E quem estava de titular na zaga? Ricardo Graça, joia do Vasco. Ele não joga ao lado de Castan porque os dois são canhotos e atuam pela esquerda. Mas pera aí: se os dois são os melhores defensores do time, já não passou da hora de tentar uma adaptação? Acorda, Abel!







OLHOS FOCADOS NO ÍDOLO

O Fluminense acompanha de perto a situação do atacante Fred com o Cruzeiro. O ídolo do Tricolor entrou na Justiça contra a Raposa e espera conseguir a rescisão para ficar livre. Óbvio, ninguém está mais próximo do centroavante hoje do que o Flu, até pela amizade e a seriedade que Mário Bittencourt trata a possível vinda. Compasso de espera, mas aguardando com uma grande esperança do camisa 9 voltar para casa.

