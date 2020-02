Três continentes ligados no Botafogo

Keisuke Honda é jogador renomado no mundo e o Botafogo conseguiu atenção de todos os lados com a sua chegada. Mas a vinda de Yaya Touré pode causar impacto ainda maior. O marfinense joga mais e tem uma carreira bem mais vitoriosa do que o japonês. Isso não desmerece Honda, mas Yaya fez parte do Barcelona de Pep Guardiola que ganhou tudo — foi importante em todas as campanhas. Depois ficou oito anos no Manchester City, onde foi o dono do time e um dos pilares para que a equipe inglesa se tornasse a potência que é hoje. É um fora de série. Sabe o que isso significa para um clube que quer virar empresa e busca investidores? Honda é japonês, um dos ídolos do esporte na Ásia. Yaya é marfinense, um dos maiores atletas africanos. E o Botafogo é o Botafogo, que já recebe atenção da América do Sul e pode ganhar mais dois continentes no pacote.







DOEU NO BOLSO E NO CLIMA

A eliminação do Fluminense da Copa Sul-Americana foi um banho de água fria no clima de euforia do clube. Com Fred engatilhado e o novo plano de sócios-torcedores também, o Tricolor só conseguiu R$ 1,2 milhão de R$ 27,6 milhões possíveis na competição. Cada passagem de fase seria uma grana extra para os cofres do clube. Fica o lamento, mas torcendo por dias melhores em campo.





DIA DE PAGAR, PRESIDENTE

Vence hoje mais uma folha salarial do Vasco. No caso, a de janeiro, já que há um acordo entre diretoria e funcionários de que a folha do mês anterior pode ser paga até o dia 20 do mês seguinte. O problema é que a diretoria comandada pelo presidente Alexandre Campello não pagou dezembro, 13° e nem férias aos jogadores. Funcionários que ganham acima de R$ 1.800 também não receberam novembro. Tem que pagar, presidente!







ADULTO NEY

Na terça-feira vi o jogo do Borussia Dortmund contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões, e assistir Neymar marcar em grandes jogos não é novidade. O que mais gostei é como o atacante parece ter encontrado a maturidade depois de tantas e tantas críticas. “Adulto Ney” é como o camisa 10 e líder do time francês tem sido chamado. Uma boa notícia para nós, brasileiros, já que ele é o nosso primor técnico. Será que em 2022 veremos um Neymar 100% pronto para nós dar o hexa? Deixo no ar...

