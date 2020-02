O Flamengo acabou empatando com o Independiente Del Valle, em Quito, pela Recopa Sul-Americana. Um 2 a 2 em que vimos um rubro-negro longe do que pode apresentar, mas que tem um craque como Bruno Henrique. O ponto que quero colocar é sobre Jorge Jesus. O comandante sabe mais do que ninguém do que o time é capaz, até porque foi ele quem fez o Flamengo voltar a ser Flamengo. Mas me incomodou a opção de Diego na vaga de Gabigol. O sistema inteiro mudou e o camisa 10 também não fez bom jogo. Desconfiguração daquela equipe que vimos tantas e tantas vezes destruir seus adversários. Lógico que a arbitragem prejudicou, mas estou falando apenas do campo e bola, e a opção por Pedro era a mais correta. A prova foi ele ter entrado é feito um dos gols. Diego é um bom jogador, um líder e tem sua importância neste elenco. Mas não era a hora dele. Pelo menos, no Maracanã, tudo volta ao normal e, pelo que foi visto no primeiro duelo, veremos Jorge Jesus, mesmo com o erro, levantar mais uma taça. O feijão com arroz também funciona.





BRIGOU PELO CERTO

Cobro sempre o presidente Campello sobre salários, sobre decisões no futebol e jamais vou deixar de cobrar. Ontem ele até fez alguns pagamentos, mas ainda falta muito. Hoje, porém, vou dar destaque à decisão dele: brigou com os vice-presidentes por conta da folha salarial, ambos saíram, mas porque não concordavam com a ideia de Campello de manter o custo do futebol com jogadores no valor de R$ 4,2 milhões. O Vasco avançou na Copa do Brasil e já arrecadou mais de R$ 5,3 milhões. Investir no futebol, sem loucura, é acertar. Campello fez isso.







PERDAS DOLORIDAS

Todos sabem do potencial e qualidade que o elenco do Flamengo têm, mas perder Bruno Henrique, o melhor jogador da América do Sul, e Rodrigo Caio, com certeza um dos três melhores zagueiros do continente, é um baque para qualquer time. Principalmente o atacante. Agora é hora de Michael mostrar para o que veio e brilhar quando requisitado. Prova de fogo.





A MÁ VONTADE DA CBF

O que fizeram com Flamengo e Vasco, quarta-feira, em competições comandadas pela Conmebol é um absurdo. O Rubro-Negro foi claramente prejudicado pelo gol legal de Bruno Henrique ter sido anulado. O pênalti para o Del Valle também é discutível. E lá na Bolívia, mesmo sendo contra o Oriente Petrolero, equipe sem expressão, o Cruzmaltino foi prejudicado. Talles chegou a levar um chute na cara e nada foi marcado. O fato é que as arbitragens da Conmebol têm extrema má vontade com os clubes brasileiros. Não é de hoje...

