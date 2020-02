A TAÇA GUANABARA DA INTELIGÊNCIA

A folia dos jogadores do Flamengo será dentro de campo, contra o Boavista, pela final da Taça Guanabara. O jogo no Maracanã pode marcar o segundo troféu que o rubro-negro vai levantar em menos de uma semana. Mas este significa muito mais do que apenas um turno de Campeonato Carioca. Por quê? O time de Jorge Jesus só não será campeão se acontecer uma catástrofe. Com o título, ficará 'livre' da Taça Rio e poderá usar os seus reservas mais uma vez em grande parte da competição. Alivia o calendário, já que a Libertadores para o time da Gávea já começa no dia 4 de março - durante a primeira fase da Taça Rio, haverá três compromissos pela competição continental. A Taça GB no sábado de Carnaval, provavelmente, será um título de inteligência e que driblará o pesado calendário do futebol sul-americano. Planejamento de uma equipe que vai brigar por todas as competições que disputará, não só pelo forte time, mas também por usar o cérebro.