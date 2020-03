'Abcedário' do tudo ou nada

A vida de Abel Braga no Vasco terá novo rumo após o jogo de hoje, às 21h30, contra o ABC no Maracanã. A situação do técnico é clara: tudo ou nada. O time não fez um bom jogo sequer este ano. Vitórias magras, derrotas feias e empates sonolentos. Muitas invenções têm dominado também o repertório do treinador, como Ribamar, centroavante, improvisado na vaga do craque Talles Magno - machucado. Uma queda na competição mais importante financeiramente para o Vasco também representará uma situação insustentável, até mesmo se perder e o presidente Alexandre Campello resolver segurar o amigo de longa data. Será questão de tempo. Estarei no Maracanã narrando o jogo pela BandNews FM e espero que Abel não apronte. Feijão com arroz. Faz o simples. É hora do 'Abcedário' no futebol: coloca o garoto Vinicius, que a torcida pede incansavelmente e que está merecendo. Guarín titular. É para fazer o resultado o mais cedo possível. O Gigante da Colina e a sua massa, que terá mais de 30 mil presentes no Maracanã, só querem deixar o estádio com um sorriso no rosto. Não inventa, Abel!

CONVERSA PARA BOI DORMIR

O Botafogo fez tudo o que pôde para trazer Yaya Touré: ajustou salário, arcaria com impostos e atendeu todos os pedidos para o marfinense jogar no Brasil. Não deu certo. Até respeito ele não querer vir, mas já poderia ter acabado com essa novela antes. Estava claro que a família não queria e ele acabou criando uma expectativa desnecessária. Yaya, azar o seu. Aqui você teria um carinho que nem o Barcelona ou o Manchester City te deram. O Alvinegro segue enorme.







TEM QUE ESTREAR SÁBADO

Está treinado há um bom tempo, regularizado e já conheceu o grupo. Qual é a dúvida em colocar Honda para estrear no próximo sábado? Jogo no Maracanã, clássico contra o Flamengo, o time a ser batido. Não foi para isso que ele veio? Desequilibrar e ajudar o Botafogo em campo? Tem que jogar, Autuori. Melhor cenário impossível para que o japonês vista a camisa alvinegra pela primeira vez.





UM ACERTO DA CBF PARA RESPIRAR

A Série D do Campeonato Brasileiro vai dar a oportunidade para todos os times que a disputam de atuar em, pelo menos, 14 jogos. Isso significa, no mínimo, mais três meses de temporada para equipes pequenas, como as que disputam o Carioca, para que elas possam ter trabalho, possibilidade de renda e um ano mais equilibrado e humano para times que só viam o Estadual como único objetivo. Acerto da CBF no calendário. Até que enfim.

