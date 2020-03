Éverton Augusto de Barros Ribeiro. Um nome grande. Mas nada comparado ao seu futebol. Este é enorme, extravagante e prazeroso. Eu já vi vários meias talentosíssimos e o camisa 7 do Flamengo tem todas as qualidades do verdadeiro craque. Dentro do futebol brasileiro, nos últimos dez anos, diria que é o maior meia do nosso país. O que é maior? É a grandeza e o que ela influencia no nosso futebol. Não estou dizendo que ele é melhor do que Ronaldinho Gaúcho, Seedorf e tantos outros gênios que passaram por aqui na década. Mas, com certeza, ele é maior para o futebol praticado em nossas terras. Repare bem: bicampeão paranaense pelo Coritiba, sendo o craque do time. Bicampeão e eleito o craque do Brasileirão duas vezes com a camisa do Cruzeiro, em um dos maiores times que a Raposa já teve. De quebra, campeão mineiro. No Flamengo, é o gênio do melhor elenco rubro-negro dos últimos 30 anos e transformou toda a sua exuberância em efetividade: campeão brasileiro, da Libertadores, da Supercopa, da Recopa e do Carioca. Só faltou mesmo o Mundial. Feitos que traduzem o quanto este canhotinho de 30 anos nos dá alegria com a bola em seus pés. Um dos maiores do século em nosso território. Tite, qualquer coisa diferente da convocação deste atleta é pisar no talento nascido em nossas terras. Craque: com todas as letras.