O Mister quer ficar, mas o Flamengo tem que agir logo

A diretoria do Flamengo merece todos os elogios pelas negociações que conduziu no futebol até agora. Grandes contratações, paciência nos negócios, como a compra de Gabigol, e Marcos Braz é conhecido como “sangue de gelo”. Até aí tudo bem, temos que tirar o chapéu. Mas, se o clube quiser conduzir a negociação para renovar o vínculo com Jorge Jesus como fez com o camisa 9, as coisas podem ficar complicadas. Com o atacante, não houve leilão. O Rubro-Negro aguardou e deu a tacada na hora certa para comprar o craque. Com o Mister, terá que ser diferente. O trabalho magnífico que tem feito está sendo visto pelo mundo. Como todo profissional que atua no futebol, Jorge Jesus tem um agente que já está caçando uma nova transação. Ficar no Flamengo é receber o mesmo de antes. Um novo clube renderá muito dinheiro para o treinador, que quer ficar, mas o time da Gávea tem que botar logo as cartas na mesa. Em maio acaba o contrato. Entre junho e julho a janela na Europa começa a ferver. Hora de agir. Antes que os milagres aconteçam em outro lugar.







TITE OUVIU O POVO

Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Grande parte do ataque rubro-negro está na seleção brasileira. E digo mais: Gabigol e Bruno Henrique brigam por vaga no time titular, já que Gabriel Jesus não pode atuar na primeira partida das Eliminatórias. Tite ouviu o povo e os levou. Fez certo. Agora, se quiser colocar a Seleção em 'oto patamá', é só escutar de novo.







O SUFOCO CONTINUA

Não vi evolução alguma na equipe de Abel Braga na vitória por 1 a 0 sobre o ABC-RN pela Copa do Brasil. O Vasco perdeu um caminhão de gols, mas fez uma contratação cirúrgica ao trazer o excelente Germán Cano. Só que o time, em si, segue o mesmo: sem padrão tático, pouca organização e passando sufoco. Falta muito para chegar perto do que um clube do tamanho do Vasco merece. Só quem está à altura é a torcida. Esta é sempre impecável.





'O TIME A SER BATIDO'

Nesta semana, o zagueiro - muito bom, por sinal - Marcelo Benevenutto deu uma entrevista exclusiva a 'Os Donos Da Bola' e disse a seguinte frase: “O Flamengo é o time a ser batido”. Assim, o Botafogo encara o confronto de hoje com o rival. Ganhar do Rubro-Negro, no Maracanã, não se trata só de três pontos, mas de uma mudança na confiança absurda para qualquer time da América do Sul. Para um rival, então...

