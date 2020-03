Antes que haja qualquer interpretação errada, já deixo claro: Fluminense e Vasco são instituições enormes, gigantes e intermináveis. Mas quero destacar os times em campo. Dois elencos, ao meu ver, medianos. Você pode achar que um é melhor do que o outro, mas a margem nunca será grande. Mas há um ponto em que há uma diferença gritante: no comando. Odair Hellmann saiu do Internacional contestado e até com fama de retranqueiro, mas nunca de técnico ruim. Chegou ao Fluminense e implantou suas ideias. É verdade que o time caiu na Sul-Americana, mas segue vivo na Copa do Brasil e fazendo a melhor campanha do Carioca. O Flu tem o segundo melhor ataque entre os times da Série A, com 31 gols em 13 partidas, um a menos do que o Flamengo. Não só isso: mostra evolução a cada jogo. Por outro lado, o Vasco segue na Sul-Americana e Copa do Brasil, mas com uma campanha pífia no Carioca. Em 2020, são 12 jogos e oito (!) gols marcados. Jogos que dão sono e em que a equipe não mostra um pingo de mudança. É um time apático, mal treinado e desorganizado. Sem alma. A torcida já perdeu a paciência com Abel. E não preciso dizer que quem comanda muda tudo. O Flu joga bola. O Vasco só pra fora.

UM DOS POUCOS QUE SALVAM

O volante Andrey já viveu altos e baixos no Vasco da Gama. Peça crucial com Zé Ricardo, colocado na geladeira por Alberto Valentim, depois nem tão utilizado por Vanderlei Luxemburgo e, com Abel Braga, em um dos únicos acertos do treinador, o garoto vem jogando demais. É a alma do meio-campo vascaíno. Caiu muito bem recuar para ser o primeiro volante. Um dos poucos do elenco vascaíno que estão se salvando neste começo de 2020.

O MUNDO DE FANTASIAS É RUBRO-NEGRO

Nesta semana as imagens dos jogadores do Flamengo fantasiados para a festa de aniversário do meia Diego viralizaram na internet. Tinha de tudo: Pantera Negra, egípcios, surfistas e muito mais. A brincadeira foi legal, mas fantasia mesmo é o que o torcedor do Flamengo está vivendo. Em outros tempos, isso seria polêmica, mas, com o tanto que esses caras vêm jogando de bola, só resta aplaudir o mundo de alegria.

SEM HONDA, MAS PELO BOTAFOGO

Eu vi muita gente dizer que a torcida do Botafogo só iria ao estádio hoje, contra o Paraná, para ver Honda. Discordo. O Nilton Santos já recebeu grande público em vários jogos sem nenhum craque, mas com muito amor do torcedor alvinegro. Lógico que Honda é uma atração e chama público, mas nunca maior do que o Botafogo. Nunca.

