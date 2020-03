Trajeto da excelência

O Flamengo parece mesmo não ter um adversário à altura na América do Sul. Desde o ano passado, quando venceu a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, isto parecia visível, mas agora está mais nítido do que nunca. Por quê? Porque Jorge Jesus caminha para a excelência. Além das peças que ganhou no elenco para 2020, todos já conhecem a qualidade do time com a bola no chão. Contra o Barcelona-EQU, por exemplo, os três gols foram originários de jogadas aéreas. Gustavo Henrique aproveitou o lançamento milimétrico de Éverton Ribeiro e cravou. Depois o pênalti saiu de uma cobrança de escanteio ensaiada. Gol de Gabigol. O terceiro foi da máquina Bruno Henrique, também aproveitando escanteio. Ou seja: o Rubro-Negro parece não ter fraquezas. Pouco sofre gols e faz muitos: são 34 (11 sofridos). Tudo isso somando os vários jogos com o sub-20. Será mesmo que este não é o melhor Flamengo de todos os tempos? Acredito que sim, principalmente pelo que o futuro parece reservar.







AMOR TATUADO PELA TORCIDA

Fredy Guarín tatuou a Cruz de Malta no braço esquerdo. Sim, o meia colombiano, jogador de Copa do Mundo, títulos com Porto e Inter de Milão, um cara que parece ser gente fina, se apaixonou pelo Vasco. Mas quem fez ele se apaixonar foi a torcida. Cada agulhada para marcar o símbolo no corpo foi dada pelos vascaínos que gritaram e levam o clube nas costas. Muito respeito pelo gesto. Esse mérito é seu, vascaíno!







VANTAGEM QUE O VASCO NÃO QUERIA

Infelizmente, se acontecer, o jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil entre Vasco e Goiás será com portões fechados. O Estádio Olímpico não vai receber ninguém por determinação do governo de Goiás. Já existem três casos de coronavírus confirmados no estado e o Brasil começa a repetir o que tem sido feito no mundo. Vantagem para o Vasco, mas com certeza ninguém queria ter o trunfo dessa forma.





SACO CHEIO DE YAYA E BLÁ BLÁ BLÁ

Mais uma vez a negociação com Yaya Touré, que estava dada como certa e até o anúncio oficial tinha sido vazado, não foi para frente. O marfinense mais uma vez sinalizou positivo e depois voltou atrás por conta da família. Chega desse blá blá blá. Chega de Yaya. Segue a vida, botafoguense. E siga mostrando que só quem perdeu foi ele. Fim de papo. Espero que para sempre.

