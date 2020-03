O FUTEBOL PODE ESPERAR

O mundo está sendo atingido por uma pandemia ainda sem condições de saber quanto tempo o coronavírus vai durar. O Covid-19 chegou ao Brasil e acometeu as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre outras. A tendência, infelizmente, é piorar nos próximos dias e medidas foram tomadas: estádios fechados. Esta semana tivemos jogos com Maracanã e São Januário lotados, o que pode ter causado uma propagação do vírus. Campeonatos Espanhol, Italiano e Alemão, Liga dos Campeões, Libertadores e Eliminatórias já foram suspensos. E, pelo meu entender, as competições nacionais, regionais e estaduais do Brasil têm que seguir o mesmo caminho. Somos um país com dimensão continental. O coronavírus tem grande facilidade para se espalhar. Lógico que vai atrapalhar o calendário, não só do futebol, mas do mundo. De tudo o que gira em torno da vida das pessoas. É o momento de seguirmos as orientações oficiais do estado e do governo, nos informarmos pelos canais e entender que o nosso amado e querido futebol pode esperar.







MAZZUCO MAIS UMA VEZ

O Vasco teve uma derrota cruel para o Goiás, em São Januário. São 13 jogos e absolutamente nada de novo: desorganização e o sofrimento da torcida. A diretoria, pressionada, resolveu manter Abel Braga, amigo do presidente Campello. Decisão dele. E quem veio colocar a cara no meio dessa crise? André Mazzuco, diretor-executivo de futebol. O presidente não teve a coragem de bater no peito e passar a mensagem de que o treinador que nada fez em 2020 vai seguir. Mazzuco, você tem meu respeito.

ATÉ ZICO FEZ O TESTE

O vice-presidente de Consulados e Embaixadas, Maurício Gomes de Matos, foi constatado com coronavírus ontem. O Flamengo resolveu, então, fechar as portas do Ninho do Urubu para qualquer pessoa que não fosse funcionário do clube. Mas uma teve tratamento especial: Zico, que manteve contato com Maurício Gomes, foi ao local para realizar exames e ver se estava com o coronavírus. O procedimento foi feito em todos os funcionários e atletas do clube. Zico ainda aproveitou para gravar um papo com Jorge Jesus para o seu canal no YouTube.







MÁRIO RESPONDE À ALTURA

Jorge Jesus deu declaração infeliz sobre o Maracanã não poder receber jogos de outros times porque isto prejudica o Flamengo. Ontem, em coletiva, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, foi claro: “Lamentáveis (as declarações). Primeiro, porque ele chegou no Brasil na semana passada. Talvez não tenha estudado a história do Fluminense, do Fla-Flu”. Perfeito. Eu gosto do Jesus, merece a moral que tem, mas precisa ser mais consciente quando for falar da história do futebol carioca. Não começamos ontem, Mister....

