O negativo e o positivo

Abel Braga pediu para sair na última segunda-feira, após não aguentar os resultados ruins e a pressão da torcida pelo péssimo futebol jogado. Isso não é novidade. Mas para não dizer que o técnico não fez nada, na verdade foi quase nada. Isso porque ele conseguiu recuperar o volante Andrey. Um jogador de 22 anos que renasceu jogando de primeiro volante nas mãos do treinador. São incríveis 46 desarmes na temporada até aqui. Só 11 jogos - fez um gol e tem sido o motorzinho no ataque. Um atleta que foi colocado na geladeira com Valentim em 2019, não se firmou com Luxa e mostrou a que veio em 2020. O negativo fica mesmo pela parte ofensiva: oito gols em 14 jogos. Cinco só do Cano. A teimosia de Abel em não mudar a formação afogou o Vasco em suas limitações e, independentemente de quem for treinar o clube, com certeza essa é a maior preocupação. Uma coisa é fato: os prós são muito menores do que os contras.





GESTO NOBRE

O Flamengo até poderia, mas não vai alterar o salário de seus jogadores e funcionários por conta do surto de coronavírus. A diminuição poderia chegar a até 25% do salário, já que a maioria dos funcionários e todos os jogadores estão parados. Mas o clube já decidiu que a remuneração será mantida. Gesto nobre em tempos tão difíceis.







ISSO É SER BOTAFOGO

A torcida alvinegra fez uma linda campanha para o goleiro Manga, ídolo do clube, e agora ele vai poder morar com sua esposa em uma casa reformada no Retiro dos Artistas, que curiosamente é presidido pelo botafoguense e ator Stepan Nercessian. Golaço e grande fase, Fogão!





OS CLUBES NÃO DEVERIAM DAR DATAS

O coronavírus, como todos sabem, só tem aumentado no Brasil e, por isso, os clubes seguem prorrogando as datas de reapresentação dos elencos. O ideal mesmo é não dar data. Não dá para prever e aqui nem chegou o pico ainda. Fiquem em casa até que tudo se normalize. Ouçam as autoridades!

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia