Fla foi à Europa com foco em Domenéc

As conversas já haviam acontecido até por telefone. Marcos Braz esteve em contato com o ex-auxiliar de Pep Guardiola, Domenéc Torrent, há dias. O jantar em Madri só confirmou que o Flamengo já embarcou rumo à Europa na intenção de contratar o francês, que teve sua última passagem como treinador no New York FC, dos Estados Unidos. Inclusive, no jantar, valores, ideias de jogo e também o panorama atual do futebol brasileiro foram discutidos. E, claro, do mundial também. É importante frisar que oficial é só depois que o Flamengo anunciar, mas a minha informação é que a diretoria saiu das terras brasileiras já com o foco principal em Domenéc Torrent, até pelo seu passado junto ao melhor técnico do mundo Pep Guardiola. A saída de Jorge Jesus é sentida e o Rubro-Negro não quer nem pensar em perder o ritmo e os investimentos que fez. Seria uma grande resposta à torcida também, que está ansiosa pela chegada de um nome de peso. Vamos aguardar agora o anúncio oficial do clube porque, no futebol, tudo muda em instantes.









GOLEIRO DO VOLTAÇO COBIÇADO

Douglas Borges tem 30 anos e foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Carioca. Experiente, ele segue jogando em alto nível e o Santos aparece como um dos possíveis destinos do atleta. Ele foi revelado pelo Cruzeiro e sempre se destacou pela envergadura e reflexo. Um dos pilares do Voltaço e que, merecidamente, está sendo olhado por vários clubes do Brasil. Na minha visão, tem até vaga nos elencos dos grandes aqui do Rio. Grande fase!











CARIOCA SUB-20 DE VOLTA

A Ferj divulgou a tabela do Campeonato Carioca Sub-20 e os jogos vão retornar em setembro. Alguns clubes já recomeçaram os treinos, como o Vasco, que enfrenta a Cabofriense no dia 9. Botafogo x Fluminense acontece no mesmo dia, enquanto o Flamengo visita o Nova Iguaçu. Tudo isso pela segunda rodada. Importante para, aos poucos, o futebol retomar seu caminho em todas as categorias.











PANDEMIA FAZ RECEITA DESPENCAR EM R$ 2 BILHÕES

O Itaú BBA divulga um estudo hoje sobre a receita dos clubes brasileiros e um dado chama a atenção: a receita vai cair em cerca de R$ 2 bilhões, número agravado pela pandemia do Coronavírus, já que dificilmente os clubes vão ter público nos estádios até o fim do Brasileirão, ou pelo menos não em sua totalidade. Quem está estruturado vai sentir, mas nem tanto. Porém os times que já sofriam antes da covid-19 vão ter o processo de “perrengue financeiro” acelerado.