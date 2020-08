Cuidado ao falar de S/A

A pandemia do coronavírus atingiu todos os setores da economia. E no futebol não tem sido diferente. Mais precisamente falando do Botafogo, vale lembrar que o clube, no Brasil, era o mais próximo de se tornar empresa. O Botafogo S/A é um sonho que foi martelado na cabeça de cada alvinegro, na esperança de dias melhores do time, que convive com salários atrasados. Mas a diretoria, principalmente Carlos Augusto Montenegro, tem evitado falar disso. Neste momento, a ansiedade toma conta da torcida. Ele está em silêncio e, nos bastidores, fala-se de algo bem encaminhado. Porém, pelo que também apurei, não há nenhum grande investidor acertado, a não ser aqueles botafoguenses ilustres que já estão ao lado dele no comitê gestor. Eu confio nele e quem está lá também é competente. Porém, é importante lembrar que a estrutura precisa ser montada, já que esse plano, como eu disse, já está praticamente certo na cabeça do torcedor. Que o silêncio realmente seja por trabalho porque, além dos funcionários que já estão sofrendo, o Botafogo precisa voltar ao topo. Ser o time que a gente sempre foi acostumado a ver.

AVISAMOS HÁ UMA SEMANA...

O Flamengo anunciou Domènec Torrent em suas redes sociais, mas, como disse há uma semana, o primeiro jantar já tinha selado a negociação. Ele sempre foi o nome preferido do Rubro-Negro, tanto do presidente Rodolfo Landim, quanto de Marcos Braz e de Bruno Spindel, homens fortes do futebol do Fla. E já chegou com o moral lá em cima, elogiado por Rafinha, com quem o espanhol trabalhou na época em que Pep Guardiola era treinador do Bayern de Munique. Grande fase!

BERNARDO ENFRENTA O VASCO

Parte importante do elenco que conquistou o último grande título da história do Vasco, a Copa do Brasil de 2011, o meia Bernardo vai enfrentar o ex-clube hoje pela manhã, no campo do São Cristóvão. É porque o Volta Redonda faz um amistoso com o Gigante da Colina antes da estreia no Campeonato Brasileiro. E olha, pelo que eu soube, se o Vasco quiser, Bernardo volta na hora...

MARCOS PAULO É A BOLA DA VEZ NO FLU

Garoto promissor desde que era da base, Marcos Paulo já é realidade no Fluminense, mas parece que os dias estão contados. Está cada vez mais quente a possibilidade da venda dele. A proposta já está na mesa do clube e essa deve ser a grande novidade nessa janela de transferências para o time das Laranjeiras. Se vai vender ou não, ainda não sei. Mas, até por questões financeiras, o negócio deve mesmo caminhar para a transferência do atacante.