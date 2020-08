Domenéc Torrent chegou ao Flamengo para substituir Jorge Jesus. Apresentado, a missão não será nada fácil. Já começou agradecendo às pessoas que o trouxeram para o Rubro-Negro, mas principalmente ao seu mestre: “Estou muito agradecido ao Carlos Leite, Marcos Braz, Bruno Spindel... Pessoas que foram muito importantes para que eu estivesse aqui. E quero agradecer a Pep Guardiola. Para mim, foi muito importante passar esses dez anos de trabalho com amizade e conhecimento. Quando você está com o melhor do mundo, aprende muito”. E é para o mestre que quero chamar atenção. Pep Guardiola é, para muitos, o melhor técnico da história. Se não da história, pelo menos o da atualidade. E já há 10 anos. Domenéc revela também que ouviu do comandante o seguinte sobre a oportunidade de treinar o Flamengo: “Não deixe passar”. Isso é sintomático. O Fla encontrou um patamar de quase irrecusável no mundo do futebol. Na atualidade, o maior e melhor time da América do Sul. É sinônimo do grande trabalho que a diretoria faz à frente do futebol. Qual outro time do Brasil tem esse charme hoje em dia? Talvez o Palmeiras, mas, mesmo assim, nem o Alviverde me parece estar na mesma prateleira do que o Fla. Não mesmo. São cerca de 40 milhões de torcedores, estrutura e um time recheado de craques. Domenéc realmente não poderia deixar passar...



MATHEUS BABI É UMA BOA SOMBRA

O atacante titular do Botafogo é Pedro Raul. Bom jogador, por sinal, e acerto nas contratações do Alvinegro para a temporada 2020. Mas Matheus Babi, que joga na mesma posição e fez o gol do empate no jogo contra o Fluminense, também é um garoto que merece um olhar diferente. Vai ser uma boa sombra. Digo mais: a briga pela titularidade vai acontecer. Notícia boa para a torcida do Fogão.

UMA TREMENDA BOLA FORA

A torcida do Vasco estava ansiosa. O clube fez um trabalho de divulgação que até quem não era vascaíno estava ansioso para ver como seriam os novos uniformes do Cruzmaltino que foram produzidos pela Kappa. Mas, horas antes da live de lançamento que o Gigante da Colina preparou, a Centauro postou os uniformes em seu site oficial. Sem autorização do Vasco. Uma pena. Quebrou uma expectativa enorme. Bola fora que, inclusive, já aconteceu com o Botafogo e também com o Fluminense. Mas tudo bem: a camisa está linda e os vascaínos poderão ajudar o clube.

VASCO DE OLHO EM DOUGLAS BORGES

O goleiro Douglas Borges, do Volta Redonda, está na mira do Vasco. A negociação está acontecendo por meio de empresários que estão fazendo uma intermediação da ida do jogador para o Cruzmaltino. Com Jordi fora do clube após conseguir a rescisão na Justiça, o arqueiro do Voltaço aparece como opção para o Gigante da Colina. Atualmente, Fernando Miguel, Lucão e Alexander são os goleiros do elenco vascaíno.