As voltas do destino no Flu

O lateral-direito Gilberto foi vendido ao Benfica. Quem levou? Jorge Jesus, que já o queria no Flamengo antes mesmo de sua ida a Portugal. E olha, foi uma mão na roda para o Tricolor, já que, se fosse para o rival, dificilmente a diretoria liberaria. Quase R$ 10 milhões, divididos em três parcelas, que podem colocar os salários em dia com um bom jogador saindo, mas que estava longe de ser unanimidade na torcida do Fluminense. Porém, era titular importante e a equipe das Laranjeiras não estava preocupada com essa posição no momento. Aí veio o Benfica de Jorge Jesus e o levou rapidamente. O detalhe engraçado é que Mariano, lateral-direito que estava na Europa e foi campeão brasileiro pelo Fluminense, foi apresentado no mesmo dia pelo Atlético-MG (que repito: está fazendo um time para bater de frente com o Flamengo). Fica aquele sentimento de que, se as datas não fossem as mesmas, o Tricolor até poderia ter repatriado Mariano. Seria mais do que uma reposição, um ganho de qualidade. Agora Igor Julião e Lucas Calegari vão precisar mostrar que Xerém é forte e assumir essa posição com qualidade. A briga promete ser boa.



O VASCO JÁ ESTAVA VIRANDO REFÉM

Fredy Guarín não será mais jogador do Vasco. A diretoria chegou ao limite da paciência com o colombiano (com razão), após o volante ficar mais de dois meses tentando resolver seus problemas familiares. O Cruzmaltino fez de tudo: liberou o jogador da reapresentação, o deixou viajar para a Colômbia e deu tempo suficiente para que apresentasse uma posição concreta ao clube. Nada feito. E o Vasco, maior do que qualquer jogador, já estava virando refém. Melhor assim, com a novela finalizada.



O EFEITO HONDA CONTINUA

A Fifa citou o Botafogo em uma postagem do meia Honda sobre a Copa do Mundo. A legenda era uma espécie de “Quem sou eu?”. Artilheiro do Japão em Mundiais, Honda foi lembrado pela entidade, que depois soltou nos comentários: “Alô, torcida do Botafogo”. Muito legal e mostra como uma grande contratação eleva o nome do clube mundialmente.



MORAL ALTA DE DOME E DO FLAMENGO

Marti Peranau é o biográfico dos livros de Pep Guardiola. Conviveu um bom tempo acompanhando o espanhol e sua comissão técnica, inclusive Domènec Torrent. Me chamou atenção, em entrevista ao Lance!, como ele fala do Flamengo e de Dome. Citando o Flamengo como top mundial, ele falou sobre o jeito do comandante: “Ele está acostumado, é uma pessoa humilde, sem vaidades. É um homem do futebol dirigindo uma equipe que é top mundial e está pronto para isso”. Me agrada. Futebol é isso.