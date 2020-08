Hora de acordar, cariocas!

Dos quatro times cariocas que disputam o Campeonato Brasileiro, apenas o Vasco venceu na estreia. Inclusive, o recado nem é para o Cruzmaltino, que fez uma boa partida contra o Sport. A mensagem é para Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Rubro-Negro já perdeu duas e é o lanterna, algo inimaginável antes do início do campeonato. Domènec pode até pedir paciência, mas vai pegar o Coritiba, outro que perdeu duas no Brasileirão, e terá que vencer para a coisa não ficar feia para o lado dele. Feia também está a situação de Odair Hellmann. A torcida do Fluminense não está vendo o time jogar bem e muito menos vencer. E o adversário, mesmo sendo no Maracanã, mais uma vez vai ser muito difícil. O Internacional vem embalado e é um grande time. Os tricolores terão que se superar. Algo que o Botafogo terá que fazer, mas em menor escala. Pega o Fortaleza, no Castelão, e menos pressionado, já que não perdeu na estreia. Mas é hora de acordar. O tempo de ficar parado já passou.



COUTINHO MASSACRA O BARÇA

Ele pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Bayern de Munique. E olha só o que aconteceu? Coutinho entrou no segundo tempo, o Bayern já ganhava por 5 a 2, mas o brasileiro ainda marcou dois gols e deu assistência para mais um. Um tapa na cara sem mão no Barcelona, que a todo momento tentou se desfazer do meia brasileiro: 8 a 2. Messi e companhia voltaram de Portugal humilhados...



'PAS DE BASTOS'

Quem diria, hein? Fellipe Bastos "gastou" a bola contra o Sport, foi o melhor em campo, fez dois gols e calou a boca de muita gente que o criticava na vitória do Vasco por 2 a 0. Estreia com o pé direito do time e com o dedo de Ramon Menezes, que vai mostrando que o Gigante da Colina pode sim ser um time competitivo no Brasileirão. Grande fase!



RAFINHA FOI ATRÁS DO DELE...

Abandonou o barco? Provavelmente. Tudo bem que chegou, ganhou tudo e mais um pouco. Porém, sair no momento em que o time está em decadência? Não me pareceu a melhor atitude. E ele já havia dito que, se fosse por dinheiro, continuaria na Europa. Mas agora vai voltar pra lá. Talvez a separação da mulher tenha pesado no bolso também. Quem perde é o Flamengo, que não tem um lateral-direito que possa chegar perto do nível de Rafinha.