Cariocas acordam

Na última coluna eu avisei: os cariocas têm que acordar no Campeonato Brasileiro. E não deu outra. Flamengo e Fluminense venceram seus jogos e começaram a respirar na tabela. O Vasco, nem se fala, segundo colocado e com a moral altíssima, o que é justo por conta do desempenho contra o São Paulo. Aliás, as três vitórias dos cariocas na rodada não foram nada geniais, mas importantíssimas. Recuperaram a moral do Rubro-Negro, deu paz aos tricolores e seguiu alegrando os vascaínos. Só o Botafogo que não conseguiu a vitória. Dois jogos fora de casa e dois empates. Mas é questão de tempo e sei que o Alvinegro vai emplacar. O Fogão, que agora pega o líder Atlético-MG. Pelo menos o jogo vai ser no Nilton Santos. Vamos torcer, como sempre, pela vitória do futebol carioca. Grande fase!





EFEITO KALOU

O martinense Salomon Kalou chegou ao Botafogo com uma grande festa (respeitando todas as orientações de saúde) e agora vai ter que retribuir esse carinho em campo. Até porque o time de Paulo Autuori está precisando de velocidade e experiência para decidir jogos e somar pontos no Brasileiro. Acho que ele e Honda, inclusive, vão fazer a “dupla da virada” no Alvinegro.









O ADEUS DE RAFINHA

Líder do grupo no vestiário, o Flamengo vai perder mais do que um lateral-direito (posição carente no elenco e no mundo inteiro). Se trata de um jogador que até regras colocava para que o grupo estivesse focado no trabalho. E, ao mesmo tempo, um cara que levava leveza e alegria aos seus companheiros e à torcida. Valeu, Rafinha. Você realmente já é parte da história do Flamengo.











BrinCANO de fazer gol

É impressionante o poder de fogo do argentino Germán Cano. Se tornou o artilheiro do Brasil entre os clubes da Série A com 11 gols em 15 jogos. Tem mais: 68,75% dos gols marcados pelo Vasco em 2020 saíram dos pés do camisa 14. Uma baita contratação e que vai dando alegria a uma torcida recentemente sofrida que é a do Gigante da Colina. Mete muito gol!