A surpresa pode ser um novo São Januário

No dia 21 de agosto de 2020 o Vasco completará 122 anos de história. Muito se falou em presente para a torcida como se fosse um reforço de "parar aeroporto". Mas, pelo que eu estou sabendo, não é. Soube que é algo que o torcedor do Vasco já espera há um tempo: a reforma de São Januário está próxima de ser iniciada. O presidente Alexandre Campello está com tudo encaminhado para ter a confirmação dos parceiros e quer anunciar isso na 'SuperLive' de aniversário do Gigante da Colina, que acontecerá amanhã, na Vasco TV. E, mesmo se não for amanhã, preparem-se porque o projeto não será "só uma maquete". Além do CT, é um avanço na estrutura de um clube que realmente está querendo se recuperar para voltar a ser um gigante dentro de campo. A torcida merece e o Vasco também.

INTER DE OLHO EM GERMÁN CANO

O Vasco tem que ficar de olho aberto porque o Internacional, que perdeu Guerrero por lesão até o fim da temporada, está de olho no futebol brasileiro e o atacante Germán Cano parece ser a bola da vez. Mas, pelo que eu apurei, podem ficar tranquilos porque o argentino está muito feliz no Gigante da Colina e o clube não pretende liberá-lo de jeito algum. Tranquilidade para a torcida.



PATO CABE NO RIO?

O atacante Alexandre Pato está de contrato rescindido com o São Paulo. Depois de não conseguir nem sequer ter o sucesso de sua primeira passagem no tricolor. Até que o Rio de Janeiro está bem servido de atacante titular. Germán Cano, Gabigol, Pedro Raul, Fred e Evanilson. Mas não duvido que ele se encaixe até jogando pelas pontas ou de segundo atacante. Se quiser jogar bola, é um craque. Pena que não quer...



O MELHOR DO MUNDO? NEY X LEWA

O Bayern de Munique está na final da Champions League. Agora pega o PSG do craque brasileiro Neymar. E já adianto que será uma final, não só da maior competição de clubes do mundo, mas também entre Neymar e Lewandowski. Os dois estão fazendo uma temporada acima da média e, quem decidir, fica com o prêmio The Best da Fifa. Vale lembrar que o francês Mbappé também corre por fora. E corre muito...