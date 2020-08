Coragem que faz a diferença

O Botafogo venceu o Atlético-MG, até então líder do Campeonato Brasileiro, mesmo sem Honda, seu principal jogador. Paulo Autuori, inclusive, ousou colocando Guilherme Santos como volante - e a aposta deu certo. Com dois pontas de extrema velocidade, o Fogão viu em Luis Henrique e Luiz Fernando a possibilidade de bater um Galo forte, que ataca o tempo inteiro e, por isso, também deixa espaços. A coragem foi recompensada e o Alvinegro derrotou um dos melhores times do Brasil. Coragem que está faltando para Flamengo e Fluminense que, mais uma vez, decepcionaram. Dome pede paciência, o elenco também, mas já são quatro jogos e nada muito diferente. Odair Hellmann, desta vez, não me parece ter tanta culpa, já que Egídio e Dodi entregaram a bola e o Bragantino marcou. Coragem que falta agora e, com esses resultados, vai ter que sobrar daqui pra frente...

BABI É EXCELENTE

Já falei do atacante Matheus Babi algumas vezes aqui na coluna. E Paulo Autuori ousou mais do que eu pensava para arrancar a vitória do Atlético-MG. Colocou dois centroavantes e Babi, que fez uma bela partida, foi mais importante do que o próprio Pedro Raul, teoricamente titular do time. O garoto é bom de bola, centrado e brigador no bom sentido. Grande fase!



ESCOLHA DE QUALIDADE NO FLU

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, nomeou Miguel Vieira Dibo como vice-presidente administrativo. Um nome de qualidade pela experiência administrativa e financeira, que vai atuar como um braço direito que realmente consegue mudanças no Tricolor. A escolha vem em boa hora, já que o clube está em fase de decisões importantes no futebol. A pressão é grande e a sabedoria faz toda a diferença nesses momentos críticos. Grande fase!

GALHARDO COBRA R$ 2 MILHÕES DO VASCO

A advogada Ana Paula Belinger está movendo uma ação na Justiça em nome do lateral-direito Rafael Galhardo. O jogador cobra R$ 2 milhões por conta de salários atrasados, não recolhimento de FGTS e verbas rescisórias. Treinando separadamente do grupo principal, o atleta chegou a ser emprestado ao Grêmio no ano passado, mas retornou e, desde então, não teve mais chances no Cruzmaltino.