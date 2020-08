O Vasco voltando a ser Vasco

A liderança do Campeonato Brasileiro está nas mãos de quem não se acostumou nos últimos anos com a posição. E isso é extraordinário para quem torce para o Vasco. Aqui eu não vou entrar no mérito se vai continuar ou não no topo da tabela. Mas sim exaltar e afirmar que o torcedor tem que comemorar mesmo. Zoar, brincar, tirar onda... Porque o torcedor do Vasco tem direito de curtir esse momento. O técnico Ramon Menezes recuperou um time do buraco e o colocou como a melhor equipe da competição até agora. Tudo isso com a coroação do aniversário de 122 anos do Gigante da Colina. Os números não mentem: melhor ataque, melhor defesa, maior aproveitamento, invicto e com um jogo a menos, o Vasco vai pegar o Grêmio com time misto (um bom time) para tentar seguir dando alegrias a quem já sofreu tanto recentemente: sua torcida. Grande fase!



NÃO SE TIRA TANTO UM CRAQUE

Everton Ribeiro é, para mim, o jogador mais talentoso deste elenco do Flamengo. Maestro, aquele que realmente faz a gente ter gosto de ver uma partida. Mas Dome parece não estar enxergando isso. E é uma pena. O substituiu em três dos quatro jogos do Flamengo no Brasileirão. Para mim, um grande erro. Não se tira tanto um craque que pode decidir o jogo a qualquer momento.



VAI DENTRO, NEYMAR!

A torcida brasileira nunca foi tão unânime em relação ao apoio a Neymar. Maior craque brasileiro dos últimos anos, o garoto sempre viveu entre o ódio e o amor, mas agora parece ter conquistado até quem não gostava dele. Eu sou tranquilo porque sempre o apoiei e o achei um baita jogador. O Bayern de Munique vai ser difícil, mas o PSG também tem Mbappé, Di María e Icardi para ajudar Neymar na missão da Champions. Se vencer, será eleito o melhor do mundo. Com razão.



CLÁSSICO E FLU NAS CORDAS

Depois de 2019 ter sido um ano no qual o Flamengo metia medo nos rivais, 2020 vem sendo bem diferente. Amanhã pega o Botafogo e, acredite se quiser, o Alvinegro chega em um melhor momento para o duelo. O Fla ainda está conhecendo Domènec e isso pode fazer as coisas mudarem, mas, no momento, o time de Paulo Autuori é muito mais entrosado do que o Flamengo atual. Jogo franco. Já o Tricolor pega o Athetico-PR. Os dois times estão na guerra por um bom futebol. Odair pressionado e ameaçado. Pode ser o último jogo dele pelo Flu. Depende da vitória.