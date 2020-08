A hora da mudança

O Fluminense vem sofrendo, aos trancos e barrancos, depois da paralisação por conta do novo coronavírus. Dentro de campo, Odair Hellmann não encontrou o time ideal. E, contra o Athletico-PR, poupando para a partida contra o Figueirense, hoje, no Maracanã, várias peças foram bem. Como Paulo Henrique Ganso, por exemplo, que fez seu primeiro bom jogo em 2020. Será que vai pegar a vaga de Nenê? Ou vai ser escalado junto? Não sei. O que eu vi e entendo é que essa classificação na Copa do Brasil pode fazer os ares mudarem no Tricolor. Hora de engrenar na competição. O torneio, inclusive, é uma possibilidade de título. Por que não? O Flu é um dos grandes e tem capacidade de se acertar para brigar pelo caneco. Além de já ter sido campeão. Sem torcida, o fato é que os jogos ficam muito mais nivelados dentro e fora de casa. É campo neutro praticamente. Vai vencer quem se empenhar mais. O momento de transformar o time e virar a chave para o “modo vitória” é agora.



BOM REFORÇO OU MAIS UM?

O volante Carlos 'Neneco' Rentería é o novo reforço do Botafogo. Forte, com aval de Paulo Autuori, ele vem para ocupar a vaga de Alex Santana, que saiu do clube após boa passagem. Contrato de dois anos para o colombiano, que estava sem clube. Pelo que eu soube, é bom jogador. Vai agregar no time já acertado do Alvinegro, algo que foi mostrado claramente na partida contra o Flamengo, no último domingo. O comandante conhece o time de verdade.



DEFESA FORTE E ATAQUE CIRÚRGICO NO VASCO

Além de ter a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas um gol sofrido em quatro jogos, o Vasco tem sido cirúrgico. É o time que menos precisa de chances para marcar um gol. O Gigante da Colina necessita de 4.2 chutes para balançar a rede. Já foram sete nesta temporada. Méritos para Ramon Menezes, que vem recuperando a sensação do que é 'ser Vasco' para a torcida.



O CLIMA NÃO ESTÁ BOM NO FLA

Depois da discussão calorosa entre Diego Alves e Gabigol no jogo contra o Botafogo, Arrascaeta, claramente incomodado com a reserva, postou no Twitter o seguinte: “Tem muita gente me perguntando se tenho alguma lesão, estou 100% graças a Deus”. Uma indireta mais do que direta para Dome. O Flamengo precisa se acertar rapidamente. Caso contrário, apesar do fortíssimo time, continuar tropeçando no Brasileirão é perder a chance de defender o título a cada rodad