Negociação sem sentido

No começo desta semana uma notícia surpreendente abalou boa parte dos botafoguenses: Luiz Fernando foi negociado com o Grêmio, por empréstimo, pelo mísero valor de R$ 500 mil. Um jogador que vinha sendo titular, camisa 10 e fazendo boas partidas no Alvinegro. Além disso tudo, o técnico Paulo Autuori não deu o aval. A comissão liderada por Carlos Augusto Montenegro nem se deu ao trabalho de aparecer para explicar. O Botafogo é time grande. Não pode ficar se desfazendo de bons jogadores por causa de R$ 500 mil. E o pior: pelo que estou sabendo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, revelação do Bota, deve ser o próximo, assim também como o centroavante Pedro Raul. É o modelo da S/A já sendo implantado. Gosto muito do Botafogo e até de quem está lá, mas essa não deu para entender.

RENOVAR COM DIEGO SIGNIFICA O QUÊ?

“Vamos por mais porque vem muita coisa pela frente”, disse Diego, ao anunciar sua renovação com o Flamengo. Tecnicamente ele já está em decadência, apesar de ainda ser um bom jogador. Mas, para mim, essa renovação se explica com uma palavra: ambiente. Diego é experiente, foi capitão do time por muito tempo e conhece todo o grupo, assim como também é respeitado. O Fla não vive seus melhores dias e, para mim, ele pode ser um bombeiro pronto para apagar o fogo que ainda é faísca.

NENÊ: O VÔ TÁ ON

Trinta e nove anos e artilheiro do Brasil, com 15 gols e duas assistências em 23 partidas. Os números de Nenê são espantosos para um jogador da sua idade. Decisivo e efetivo para um Fluminense que parece estar se acertando. Podem falar o que quiserem do meia tricolor, mas que ele entrega resultado, isso entrega. Joga muito. Se tivesse voltado ao Brasil mais cedo, estaria voando ainda mais porque qualidade para isso ele sempre teve. Grande fase!



VITÓRIA DE MUSSA NO VASCO

Vitória para Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral do Vasco. Eric Scapim Cunha Brandão, juiz da 28ª Vara Cível, acatou o pedido e concedeu uma liminar que anula a decisão do Conselho Deliberativo. O edital havia sido anulado, mas ele volta a ter validade e a Assembleia Geral Extraordinária, que votará as eleições diretas, segue mantida para domingo, 30 de agosto. Será que agora vai?