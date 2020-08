Equilíbrio e divisor de águas

Eu falo isso desde o começo do ano: para mim, Botafogo, Vasco e Fluminense têm elencos bem parecidos. Já o Flamengo tem um superelenco, mas está em má fase. O futebol brasileiro vem surpreendendo e, hoje, quem chega melhor no Rio de Janeiro são justamente o Cruzmaltino e o Tricolor. Um clássico extremamente equilibrado, com duas equipes embaladas e que pode ser um divisor de águas na euforia em 2020. Cada um com seus pontos fortes. O Fluminense aguerrido e apostando no talento de Nenê e Evanilson. Já o Vasco com uma defesa sólida, organizado taticamente e depositando as fichas no artilheiro Cano. Há tempos não víamos um clássico tão equilibrado (positivamente) dessas duas equipes. Eu aposto em um empate, mas quem sair vencedor não trará nenhuma surpresa para o torcedor. Jogo aberto, franco e que vem presentear o nosso fim de semana. Espero que com o bom futebol que os elencos mostraram nos últimos jogos, principalmente na Copa do Brasil. Grande fase!

INCENTIVO PARA O CLÁSSICO!

O Vasco pagou o mês de julho e os direitos de imagem também. Com isso, os atletas estão em dia. Os funcionários ainda não receberam os meses de maio, junho e julho. O que é um completo absurdo, olhando para os salários de cada um. Triste. Fico feliz pelos atletas, que merecem também, mas os mais necessitados deveriam ser prioridade. Já basta o que passam durante todos esses anos.

FLU PAGA TAMBÉM. E ATÉ A FUNCIONÁRIOS

Se no Vasco está tudo em dia com atletas e pendente três meses com os funcionários, o Fluminense vai tentando equilibrar as coisas. Pagou os direitos de imagem de maio e parte dos salários dos funcionários referentes ao mês de julho. Agora deve os direitos de imagem de junho, julho e os salários de julho aos atletas. Funcionários ainda têm que receber 70% dos vencimentos do último mês. Tá bom? Não está. Mas pelo menos vejo um equilíbrio e uma preocupação maior com os trabalhadores.

DOME FAZ MISTÉRIO NO FLA. E ARRASCA?

O Flamengo faz mistério para enfrentar o Santos. Precisando da vitória para espantar a má fase, Gabigol se colocou à disposição para encarar o ex-time. Agora, e Arrascaeta? Nas redes sociais, ele deu uma alfinetada que repercutiu no Ninho do Urubu. Não achei legal, mas o fato é que não é reserva. Abel já cometeu esse erro. Espero que Dome não o repita...