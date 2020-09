Mais de um ano e o assunto não muda: VAR

Está muito claro para todo mundo que, enquanto esse recurso estiver disponível, fazendo justiça ou não, vai ser assunto mais falado do que o campo e bola. O Inter, líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Botafogo por méritos, mas o jogo seria mais equilibrado e legal de se ver sem o VAR. Falaríamos do futebol, inclusive. O Flamengo conseguiu uma ótima vitória na Vila Belmiro e seguimos comentando sobre o VAR, em vez da boa partida do time de Domènec, mesmo ainda se ajustando. O recurso é bom, mas enquanto estiver sendo comandando por quem não tem condições, eles vão determinar jogos e os 90 minutos pouco vão importar além dos problemas com o vídeo. Está claro que até os jogadores estão de saco cheio. Veja o que o Gatito fez? Mais de um ano desde a chegada do VAR e nada mudou desde então. Triste.

ELEIÇÕES DIRETAS, MAS JUDICIALIZADAS

No último domingo ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária do Vasco da Gama para a aprovação ou não das eleições diretas no clube já em 2020. Foram aprovadas praticamente por unanimidade, mas, por conta de brigas políticas, o processo está sub judice. A Justiça vai julgar nos próximos dias para sacramentar ou anular a AGE. Século XXI e a briga no Vasco ainda é por eleições diretas, algo que deveria ser normal.

FRED ESTÁ VOLTANDO...

O clássico no Maracanã foi positivo em vários sentidos para o Fluminense. Melhorou o clima do grupo, cada vez mais Fred e Ganso vêm mostrando que estão prontos para ajudar, e muito, o time do técnico Odair Hellmann. Além do gol, algo raro de ele fazer de fora da área, deu para perceber mais movimentação e participação. Um líder que, mais cedo ou mais tarde, vai pedir passagem no time titular do Tricolor...



THIAGO MAIA MUDOU O TIME

Na partida contra o Santos foi possível perceber outro Flamengo. Muito mais ligado, com triangulações importantes e que não víamos há muito tempo, principalmente depois da saída de Jorge Jesus. Mas eu quero destacar o que o Thiago Maia joga. Corre, marca, desarma, briga e, o melhor de tudo, é técnico. Sabe jogar futebol de verdade. Estou acreditando que o Dome achou seu primeiro xodó no Rubro-Negro. E com razão porque o volante é bola. Grande fase!