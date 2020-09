Briga respinga no Vasco

A torcida não vai poder ver a partida do Vasco diante do Athletico-PR. Por quê? A rede Globo decidiu não passar o jogo no domingo, o que teria que acontecer na TV aberta ou ao menos em uma de suas plataformas online que seja aberta. Explico: a Globo tem todos os direitos de transmissão do Vasco (aberto, fechado e pay-per-view). Porém, só tem o direito de transmitir jogos do Athletico-PR abertamente, já que o clube vendeu os direitos da TV fechada para a Turner/Esporte Interativo. O mandante é o Vasco, e, pela MP 983, a Globo poderia transmitir, mas a emissora é contrária à “Lei do Mandante” - inclusive, proibiu, judicialmente, os detentores dos direitos do outro time de transmitir a partida. Tudo isso para “punir" o Athletico-PR, já que os clubes recebem um valor por transmissão. O Vasco, que nada tem a ver com isso, não vai ter seu jogo transmitido por uma escolha da emissora, que preferiu deixar a partida virar um "fantasma" ao invés de transmiti-la ao menos no site do ge, como aconteceu em 2019, no duelo entre Corinthians e Athletico-PR. Triste problema. A MP precisa virar lei para ontem. Quem perde é o torcedor e o espetáculo.



EVANILSON E MAIS 10

Eu poderia falar isso do Nenê também, que é o principal jogador do Fluminense em 2020. Mas o que o Evanilson vem correspondendo no segundo ano dele como profissional é uma coisa para se aplaudir. E tudo isso tendo um cara como Fred “no cangote”. Faz gols, corre, dribla, marca e se doa pelo Fluminense. Na minha visão, tem potencial para chegar à seleção brasileira um dia. Grande fase!







ANDREY É O TERMÔMETRO

É impressionante como o Vasco é um time com o Andrey e outro sem ele. Um time cheio de desfalques, mas que conseguiu jogar bem diante do Santos na Vila Belmiro. E tudo isso passa muito pela temporada absurda que o volante está fazendo. Maturidade lá no alto e muita bola no pé. Me arrisco a dizer que é um dos melhores da posição atuando no Brasil em 2020. Voando!







HORA DE ESQUECER JJ?

Domènec já mostrou seu cartão de visitas na partida contra o Bahia. Jogo de posse e colocando os craques para jogar. Tanto é que Arrascaeta é Éverton Ribeiro “acabaram” com a partida. Será que a torcida já está começando a esquecer Jorge Jesus ou ainda é cedo para avaliar? O que eu posso dizer é que gostei bastante do que vi na última partida. Margem para evolução de um trabalho ainda no começo.