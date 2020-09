Thiago Neves pode chegar

Antes de tecer qualquer comentário sobre essa notícia, já quero deixar claro: o Fluminense não negocia com nenhum jogador que tem contrato sem o aval do outro clube. Então, o meia Thiago Neves rescindiu seu contato com o Grêmio. Agora, de fato, pode ser que Mário Bittencourt e a cúpula do futebol tricolor vejam a contratação com bons olhos. Ele tem uma boa relação com a diretoria e também com Fred, que chegou após rescindir seu contrato com o Cruzeiro. São vários fatores que vão influenciando numa possível volta do camisa 10 às Laranjeiras. Inclusive acredito que uma aura de ídolo esteja sendo criada para que ele volte como uma grande contratação. O meia não rendeu no Grêmio e saiu do Cruzeiro pela porta dos fundos, apesar de ter jogado bem por lá. Mas voltar ao Fluminense, com certeza, é uma vontade do 'TN10', o único jogador a marcar três gols em uma final de Libertadores na história. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas, como diz o velho ditado: onde há fumaça, há fogo...

MARCOS FELIPE MERECE SER OLHADO

O goleiro Muriel vai ser desfalque para a partida contra o São Paulo e Marcos Felipe seguirá no gol do Fluminense. Vou falar uma coisa que pode gerar muita polêmica, mas é minha visão: o Marcos Felipe é melhor do que o Muriel. Odair Hellmann tem que começar a observar isso melhor porque ele é um grande goleiro e tem tudo para se tornar um ídolo no Tricolor. Olho no Marcos Felipe!

MAIS DOIS NO VASCO

A covid-19 contaminou mais dois jogadores do elenco profissional do Vasco: o goleiro Lucão e o atacante Guilherme Parede foram diagnosticados com o coronavírus. Ao todo, são 27 atletas que foram ou estão com o vírus no Gigante da Colina, fora dois membros da comissão técnica e o diretor de futebol André Mazzuco. Uma onda no clube que, lá na frente, infelizmente pelo mal, vai estar praticamente imunizado. Melhoras para os infectados!

LÁ FORA TAMBÉM TEM DIRIGENTE RUIM

A novela Messi e Barcelona mostrou que, lá fora, também existe dirigente ruim. Ontem, o argentino deu uma entrevista ao site Goal dizendo que fica, mas chamou o presidente Josep Maria Bartomeu, do Barça, de mentiroso. E foi mesmo. Ignorou o maior ídolo do clube e mentiu sobre a questão contratual. Agora o camisa 10 fica mais um ano na Catalunha e, pelo menos, vai poder se despedir à altura de sua história.