O preço que se paga

Evanilson foi mais um atleta vendido para o futebol português. Depois de o Fluminense perder Gilberto para o Benfica, foi a vez de o Porto vir ao Brasil para tirar um atleta do clube das Laranjeiras. A grande diferença é que, com o lateral direito, o Fluminense recebeu quase R$ 10 milhões. Um jogador que nem sequer passou perto de ser cria de Xerém e por uma preferência de Jorge Jesus, acabou saindo numa transferência até inesperada, já que não era unanimidade nem na torcida tricolor. Já o atacante de 19 anos é cria da base. Mas, por uma incompetência da gestão anterior, o Fluminense só vai receber 30%. A negociação total gira em torno de R$ 56 milhões. O Flu só ficará com R$ 16,9 milhões. Era uma joia que não foi valorizada.



JANTAR DE DESPEDIDA

Evanilson, como a gente disse, está de saída do Fluminense rumo ao Porto. Mas ontem ele esteve na Toca da Traíra, tradicional e excelente restaurante do Rio de Janeiro, jantando com a família. Com certeza, foi o modo mais agradável que e o centroavante encontrou para se despedir da Cidade Maravilhosa. De qualquer forma, não vejo como um adeus, mas sim um até logo. Gosta do Rio de Janeiro e do Tricolor. Era uma proposta praticamente irrecusável. Boa sorte ao garoto.







O VASCO TEM QUE COMPRAR BENÍTEZ

Além de Germán Cano, o Vasco da Gama está com outro argentino muito bom de bola em seu elenco: Martín Benítez. Camisa 10, raçudo, com qualidade técnica e que vem fazendo um grande Campeonato Brasileiro, mas está longe de pertencer ao Gigante da Colina. Ele é do Independiente da Argentina e os hermanos fixaram um passe de compra no valor de U$ 4 milhões, cerca de R$ 20 milhões. O Vasco não tem esse dinheiro, mas vai ter que arrumar porque é um baita jogador.







O CRAQUE TEM OUTRO TRATAMENTO

Gabigol ficou no banco, entrou e fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, no Maracanã. Abraçou Domènec Torrent e mostrou que não tinha problema nenhum com o treinador espanhol. Mas, após a partida, quiseram que ele fizesse o trabalho regenerativo que os reservas fazem. Ele não gostou e, claro, saiu reclamando. Não fez. Eu acho que ele está certo. Ele não é reserva. Ele estava reserva. É titular. Sem contar que, na minha opinião, o craque tem que receber tratamento diferenciado. Ele, além de craque, é ídolo.

Galeria de Fotos Destaque do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o atacante Evanilson está na mira do futebol inglês LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Cria da base, Evanilson vai para o Porto LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.