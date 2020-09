Pontos que valem muito

O Vasco começou o Campeonato Brasileiro surpreendendo a todos. Soma 14 pontos em sete partidas e tem um jogo a menos. Além disso, um bom futebol apresentado por uma equipe organizada e que sabe o que quer em campo. Mas chamo atenção para um ponto específico: o Gigante da Colina não deve brigar por títulos no Campeonato Brasileiro. Creio que o próprio time saiba disso. Mas está na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Esses pontos conquistados nas primeiras rodadas fazem o Vasco, por exemplo, ter condições de poupar jogadores hoje, contra o Atlético-GO, e no próximo domingo, contra o Botafogo, justamente porque "tem lenha para queimar". Vale lembrar que dia 17 haverá o primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil, justamente contra o rival alvinegro. No Brasileirão, como eu disse, vai ser difícil. Mas nas copas entendo que o Gigante da Colina tem totais condições de brigar por algo maior. E isso o time também sabe. Grande fase!

LESÃO E JULGAMENTO PARA GATITO

O julgamento do goleiro Gatito Fernández, que chutou o VAR após ficar inconformado pelos claros lances prejudiciais ao Botafogo, teve uma lesão na coxa e desfalcou a equipe de Paulo Autuori no que poderia ser sua última partida no período das próxima semanas. Hoje ele tem um julgamento pela atitude contra o VAR e, mesmo eu não sendo a favor, o paraguaio deve pegar um grande gancho. Ao menos tem o Cavalieri.

DE NOVO...

O Botafogo, infelizmente, está numa maré de azar. Em dois jogos seguidos levou gol no fim do segundo tempo, com tudo pronto para conseguir os três pontos. Corinthians e Coritiba se aproveitaram da fragilidade nos minutos finais. O Alvinegro perdeu quatro pontos. Quatro em menos de uma semana. Fora contra o Flamengo, em que também levou gol aos 48 minutos do segundo tempo. Agora pega o Vasco no próximo domingo, pelo Brasileirão, e depois também pela Copa do Brasil. Vai ter que se recompor se quiser aprontar algo para cima do time de Ramon Menezes.

MP DO MANDANTE EM ESPERA

A TV Globo e a Turner (Esporte Interativo) seguem brigando por conta da MP do Mandante. O torcedor vem sendo prejudicado com jogos fantasmas e a briga segue em torno dos direitos. A Turner quer a MP. A Globo luta contra e alega mudança legislativa após a assinatura do contrato. A MP vence em outubro e, pelo que tenho acompanhado, Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, presidentes do Brasil e da Câmara, respectivamente, não estão se movimentando muito quanto a isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos...