Os 2 a 1 no clássico diante do Fluminense, mesmo sendo uma vitória, não refletem o que foi o jogo do Flamengo. Foram inúmeras chances criadas e um domínio praticamente inteiro da partida diante de um rival que não vive sua melhor fase, mas também está longe de ser ruim. É fato: o Rubro-Negro engrenou de novo no futebol brasileiro, mesmo com outro técnico e conceitos bem diferentes dos de Jorge Jesus, por sinal. Enquanto o português pouco fazia rodízios, o espanhol é totalmente a favor para que a temporada seja bem aproveitada. É um ponto: ninguém vai jogar por nome. Está muito claro e Dome também deixou dessa forma. Eu até concordo com isso, mas é preciso também saber levar o grupo porque, na hora que a corda arrebenta, são os craques que decidem. Repare o Everton Ribeiro: vinha sendo banco, entrou e está jogando uma bola absurda. O melhor do Brasil. Porque sabe o que pode fazer e dar também. Gabigol idem. Repito: o Fla engrenou de vez.

O FLU PRECISA DE REFORÇOS...

Eu acho que o elenco do Fluminense está longe de ser ruim. Longe. Mas quando você perde peças como o lateral-direito Gilberto e o atacante Evanilson, que eram cruciais para a equipe, é preciso ir ao mercado. É inevitável para não ficar dependendo sempre dos mesmos jogadores. O Tricolor parece estar batendo o ponteiro da limitação do seu próprio grupo. Hora de ir ao mercado...

NOVO CT DO ALMIRANTE

Hoje é o dia da inauguração do novo CT do Almirante, o tão sonhado Centro de Treinamento que foi construído majoritariamente com doações da torcida do Gigante da Colina. Neste sábado, quem estará no novo CT são os torcedores que pagaram para participar e jogar pela primeira vez no gramado, em um evento realizado pela diretoria do Vasco. Grande fase!

GRADUADO E FORA DO CLÁSSICO

Rapaz, eu já vi muita coisa no futebol. Mas jogador perder um clássico, após seu time não vencer há cinco jogos, por conta de uma formatura, é novidade. Tudo bem, Kalou merece, se formou em Administração e isso é muito legal para dar exemplo aos jogadores de futebol. Mas no dia do clássico? E também na semana em que vai pegar o Vasco pela Copa do Brasil? Sei não, se a maratona de jogos já é grande, viajando para a França no meio dos campeonatos também não é ruim? Enfim...