Deixaram chegar...

Entre polêmicas, rodízios, críticas e vitórias, a verdade é que o Flamengo chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. São 17 pontos. Quatro vitórias nas últimas quatro partidas. E aquele velho ditado volta à tona: deixaram o Flamengo chegar. Domènec Torrent acertou o time, mesmo que os 11 titulares não sejam repetidos com tanta frequência. Agora já começa a olhar os próximos jogos do Internacional para comparar com os do Rubro-Negro. O Colorado, em inegável grande campanha, tem 20 pontos e pega o Goiás, lanterna do Brasileirão, fora de casa. Já o atual campeão brasileiro vai até Fortaleza para enfrentar o Ceará. Dois jogos contra equipes da segunda metade da tabela. A obrigação dos dois é vencer. O Goiás é mais fácil, mas o fato é: deixaram engrenar, jogar, espantar as críticas e, finalmente, chegar. E, quando deixam, fica difícil segurar. Mesmo (ainda) sem a torcida que joga em qualquer lugar do Brasil.

CLÁSSICO DOS RESERVAS?

No meio da semana vamos ter Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. Mas amanhã será pelo Campeonato Brasileiro e, pelo que se tem visto nos últimos dias, devemos ter um clássico com muitos reservas visando à competição mata-mata. A maratona de jogos tem sido realmente cruel e os dois times podem poupar atletas para o duelo no Nilton Santos. O que é até natural, já que a Copa do Brasil é um torneio importante e encarado como possível para as duas equipes.

CT DO ALMIRANTE INAUGURADO

O Vasco deu um grande passo na sua recuperação como clube e entrando de vez também no século XXI do futebol. O CT do Almirante, novo Centro de Treinamento do clube, foi inaugurado ontem e contou com a presença de autoridades, como Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, além de ídolos, como Ricardo Rocha, Mauro Galvão, Sorato e outros. O Gigante da Colina avança e, na próxima semana, é provável que os atletas já treinem por lá. Grande fase!

FLU E O QUEBRA-CABEÇA

O Tricolor enfrenta o Corinthians amanhã, no Maracanã, e o que seria difícil pela pressão em cima do então técnico Tiago Nunes ficou um pouco mais fácil. Ele foi demitido. Só que isso também pode acontecer com Odair Hellmann se não der um jeito de conseguir a vitória. Pior: está sem Fred, diagnosticado com covid-19, e perdeu Evanilson. Mais uma vez terá que quebrar a cabeça para montar um Tricolor efetivo, coisa que pouco vem sendo nos últimos jogos. A torcida já está no pé...