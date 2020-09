Sobre o 'não' do governo

A notícia que circulou ontem foi que o Governo do Estado do Rio de Janeiro negou a solicitação de Flamengo e Fluminense para as duas equipes administrarem o Maracanã pelos próximos 35 anos. Por que eu coloquei o não entre aspas no título? Justamente porque não é algo definitivo. E eu vou explicar os motivos. O que foi rejeitado foram os estudos para embasar uma futura licitação, chamados de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), que é um processo anterior à licitação em si. Algo normal. Existe o PMI, que pode ser aceito ou descartado, depois uma publicação de um edital de licitação, que conta com uma série de ritos públicos. O processo licitatório, depois disso, se inicia oficialmente com seus formatos, exigências e prazos. Só então, depois de todo esse caminho, Flamengo e Fluminense poderiam fazer uma proposta conjunta para gerenciar o Maracanã. Ou seja: há vários passos e fases a serem seguidos. Esse angu ainda vai ter muito caroço, mas acredito que, no final das contas, a dupla Fla-Flu deve seguir na administração do Maracanã.

VITINHO FORA NOS ÚLTIMOS MOMENTOS

O atacante Vitinho estava à disposição de Domènec para a partida contra o Independiente Del Valle, no Equador, mas horas antes se sentiu mal. Quando vital, foi medicado e também teve pressão baixa. Rapaz, que fase do atacante. Contratado a peso de ouro e nada está fazendo em 2020. Claro que não é culpa dele ficar doente, mas, até quando não está, deixa a desejar. Hora de acordar...

NADA DE PRETO E VERMELHO

De volta à Polícia Civil, Allan Turnowski quer acabar com fotos de presos com a camisa do Flamengo. Rubro-Negro desde criança, ele não gosta de ver os detentos com o manto preto e vermelho. Excelente profissional, Allan chega para organizar a casa. Mas agora deixo uma sugestão ao doutor: não só a do Flamengo, mas as camisas de todos os clubes deveriam ser banidas de um momento tão ruim. Preserva a imagem dos clubes também. Acho legal. Sucesso na nova caminhada.

CASO DE POLÍCIA NO FOGÃO

Quinhentas grades de organização, aquelas que são usadas para fazer fila ou separar os torcedores dos jogadores e até a imprensa, foram roubadas do Nilton Santos. Simplesmente desapareceram. A polícia do Rio de Janeiro está atrás dos culpados depois de o Botafogo acionar as autoridades. Pelo que eu apurei, nos próximos dias teremos novidades sobre os culpados e autores desse crime bizarro e também inesperado. É cada uma...