Superação é a palavra

Há quanto tempo você não vê o Flamengo em uma situação tão crítica quanto a de hoje? Na véspera do confronto diante do Barcelona-EQU, o time perdeu sete atletas por Covid-19: Isla, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Vitinho, Matheusinho e Michael. Fora Gabigol e Diego Alves, lesionados, além de Gustavo Henrique, suspenso. Ao todo, dez desfalques. Sendo cinco titulares. Isso tudo depois de um 5 a 0 que está atormentando Domènec Torrent até hoje. A fase é de uma tensão absurda, mas é aí que um clube como o Flamengo tem que aparecer. Primeiro que o adversário não tem absolutamente nenhum fio de superioridade em campo. Zero pontos no grupo. A superação tem que fazer parte da tônica rubro-negra na partida de hoje. Uma derrota não custa a classificação, mas sim a paz de uma equipe que tem a obrigação de disputar todos os títulos das competições que está. Vai ser interessante ver quem vai chamar a responsabilidade num momento tão complicado. É nessa hora que aparecem heróis improváveis também. Mesmo com todo o panorama, acredito na superioridade do Flamengo, que precisa colocar panos quentes e voltar ao Brasil, pelo menos, com a cabeça em pé.





DUAS JOIAS DE UMA VEZ?

O atacante Luis Henrique, do Botafogo, já até está na França para realizar os exames e a proposta do Lyon, time do diretor Juninho Pernambucano, ser concretizada. Com certeza há um monitoramento do profissional, que conhece muito do futebol brasileiro. E ao mesmo tempo Marcos Paulo, do Flu, está sendo cobiçado pelo Olympique de Marselha. Duas joias do futebol carioca que podem estar de saída no mesmo momento e para o mesmo país. Ossos do ofício...



CADÊ O CENTROAVANTE, ANGIONI?

Não é novidade que a saída do Evanilson está fazendo muita falta. O atacante, agora do Porto, deixou uma lacuna no Fluminense que eu acredito que nem o Fred pode preencher. Vai ajudar, mas o Evanilson dava uma alma para o ataque. O que a gente vê é um Tricolor que cria, cria, cria e não faz gol. Parece o time do Diniz. Mas por quê? Porque não tem centroavante. Gosto muito de você, Angioni, mas já passou da hora de ir ao mercado para fazer o Flu não perder jogos bobos como contra o Sport. É necessário.







VALE MAIS DO QUE A CLASSIFICAÇÃO

Amanhã, Vasco e Botafogo entram em campo para ver quem será o carioca classificado na Copa do Brasil após o clássico. O Alvinegro saiu na frente no Nilton Santos, mas o Cruzmaltino joga em São Januário. Vantagem mínima de 1 a 0. Prevejo um jogo quente e que vale muito mais do que uma passagem para as oitavas de final. Além dos R$ 2,6 milhões, a paz dos dois clubes está em jogo na temporada. Principalmente a do Botafogo, muito mal no Brasileirão.