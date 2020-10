Por O Dia

O Botafogo passa por mudanças significativas. O Comitê Gestor, que está no clube desde 2018 e foi implantado para realizar a transição para clube-empresa, ou melhor, para o Botafogo S/A, vai ser desfeito e as decisões voltam a ser feitas da forma comum no futebol. Entre o presidente Nelson Muffarrej e o gerente de futebol, Túlio Lustosa. Túlio, mais conhecido como "guerreiro", tem longa história no Alvinegro e traz mais um velho conhecido: Lúcio Flávio, ídolo da torcida. Se ele conseguir passar 50% do que sabe para os atletas do elenco atual, pode ter certeza de que a chegada dele é acertadíssima. Lúcio tem história como técnico e virá para o Rio como auxiliar permanente. Quem conhece de bola se dá bem com quem está jogando. Grande fase para as novas mudanças no Botafogo!





NO DOMINGO, OLHO NO JOGO DO ANO

No domingo, o Flamengo enfrenta o Internacional pelo Brasileiro. Ambos são líderes da competição, com 34 pontos. Na Libertadores, a classificação já era realidade e, por isso, Filipe Luís e Thiago Maia foram poupados. Dois jogadores que vêm crescendo demais e serão importantíssimos contra o forte time do Colorado. É o jogo do ano, amigo, então todo cuidado e preparação são necessários. Uma das "finais antecipadas" do Brasileirão!

BONS REFORÇOS PARA ODAIR

Calma. São reforços caseiros. Mas tão importantes quanto se fossem novos. Michel Araújo, Yuri e Wellington Silva voltaram a treinar normalmente e devem reforçar o Fluminense contra o Santos, no fim de semana. São jogadores de três posições diferentes que vão encorpar a equipe de Odair Hellmann e dar condições de o time revezar sem perder qualidade.

BENÍTEZ E AS LESÕES

Que Benítez é um dos destaques do Vasco no Brasileiro, não temos dúvida. Argentino, camisa 10, bom de bola e que dá a vida pelo time em campo. O Cruzmaltino quer comprar o atleta do Independiente e tem que pagar cerca de 20 milhões de reais se quiser ficar com o atleta. Ele se lesionou (nada grave) na coxa esquerda e não enfrentou o Corinthians. Tenta se recuperar. Não é a primeira vez que fica fora por esse motivo. Fica a reflexão...