Campeonato Brasileiro.”rodada 13 - FLAMENGO x ATHLETICO-PR. Gol do Bruno Henrique. Foto de Daniel Castelo Branco. Foto de Daniel Castelo Branco

Por Edilson Silva

O atacante Bruno Henrique foi titular do Flamengo e eleito o melhor do jogo diante do Júnior Barranquilla. Aliás, foi o único titular absoluto do time de Domènec Torrent a entrar em campo na vitória por 3 a 1 pela Libertadores, que carimbou de vez a classificação do Rubro-Negro. Depois de um tempo sem apresentar bom futebol, convivendo com covid-19 também, além da clara frustração de não ter se transferido para o Benfica do ex-Mister Jorge Jesus, o camisa 27 do Fla vai reencontrando seu ótimo futebol e retornando também ao nível de “Oto patamar”, como ele mesmo disse no final de 2019, após o clássico contra o Vasco.

Não só ele, mas o Rubro-Negro todo. Tanto é que, nos últimos dez jogos, o aproveitamento da equipe do espanhol é de 86,6%, com 26 gols marcados e apenas oito sofridos. Uma equipe que tem jogando intensamente, revezado peças e não perde o padrão entrado por Domènec Torrent, que muitos, no início, não queriam tirar a imagem de auxiliar de Guardiola. Mas ele é mais do que isso. Assim como Bruno Henrique não é jogador de uma temporada só. Em condições normais, ao lado de Éverton Ribeiro, ele é o melhor jogador do Brasil.

O PORTUGUÊS VAI MUDAR ESSE TIME

O Vasco acabou jogando como nunca e perdendo como sempre na partida contra o Corinthians. São dez anos sem saber o que é vencer o rival paulista. Sem Germán Cano e Benítez, ambos machucados, o time até que se portou bem e deu para ver que o técnico Ricardo Sá Pinto vai ter muito trabalho, mas ele parece dar conta. Enérgico, brigador (no bom sentido) e conhece de futebol. O Gigante da Colina tem problemas além do que acontece no campo, mas eu acredito que a experiência e a qualidade de uma escola diferente de futebol deve prevalecer. O Vasco precisa.

80 ANOS DO MAIOR DE TODOS

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Quantas vezes você já ouviu esse nome em sua vida? Hoje o maior jogador de futebol da história completa 80 anos. São 80 anos de quem, com 17, já ganhava o mundo. Nada pode se comparar à figura Pelé. Muitos falam dentro do futebol sobre ser melhor do que o Pelé. Até porque o esporte evolui. É natural. Mas ainda assim não acho ninguém melhor. Muito menos maior. O que este homem (ou Deus) fez pelo nosso país e pelo esporte dificilmente será visto novamente. Não é o Rei à toa. Parabéns!

RECUPERAÇÃO JUDICIAL É PLANO B

O Botafogo viu que o plano do S/A ficou mais complicado. E o clube está cada vez mais afundando em dívidas. O que aparece como opção é uma tentativa de recuperação judicial. Nelson Mufarrej, atual presidente, explicou o plano B aos candidatos Alessandro Leite e Durcésio Mello. Walmer Machado se recusou a escutar por não acreditar na legalidade do plano B. O fato é: o clube vai tentando achar alternativas... E elas são urgentes.