O clube não vive bom momento. Após a derrota para o Cuiabá, na Copa do Brasil,a torcida quer soluções para que o Botafogo volte a ser o enorme clube que todos conhecem. Para isso, três candidatos à presidência confirmaram suas candidaturas para as eleições em 2020: Alessandro Pereira Leite, Durcésio de Mello e Walmer Machado. O pleito será em 24 de novembro, em General Severiano. Alessandro Pereira Leite representa o grupo "Mais Botafogo". Ele já trabalha no clube como vice-presidente executivo. Durcésio de Mello, que é o favorito e conta com o apoio de Carlos Augusto Montenegro, é visto como um dos nomes principais para levar o Alvinegro ao projeto da S/A. É engenheiro e cabeça de chapa da "Botafogo de Todos". Já Walmer Machado representa "O Mais Tradicional", é advogado e conselheiro do clube e promete reestruturação em todas as frentes.





CINCO CHAPAS NO VASCO

Cinco nomes vão disputar a presidência do Vasco, no pleito de 7 de novembro, de forma direta, e escolherá o novo presidente — ou a reeleição — do Vasco. Alexandre Campello, com a chapa "No Rumo Certo", Jorge Salgado, com a "Mais Vasco", Júlio Brant, com a "Sempre Vasco", Leven Siano, com a "Somos Vasco", e Sérgio Frias, com a "Aqui é Vasco". Façam suas apostas. As cartas estão na mesa...

NEYMAR "TÁ OFF"

O atacante brasileiro do Paris Saint-Germain se machucou logo no primeiro tempo da partida contra o Istanbul Basaksehir. Ele sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e fará exames hoje para saber a gravidade da lesão. Caso seja algo sério, não vai participar dos jogos da seleção brasileira contra Uruguai e Venezuela. Pai tá off, mas estamos torcendo para que fique on novamente. Precisamos dele. Força, Ney!

A NOVELA DODI SEGUE NO TRICOLOR

O Fluminense tenta renovar o contrato do volante Dodi, um dos grandes destaques do time em 2020, mas a situação está bem complicada. Segundo o presidente Mário Bittencourt, em entrevista ao meu programa, "Os Donos Da Bola", a conduta dos representantes não está agradando ao clube. Ele eximiu o atleta de qualquer culpa. O estafe do volante quer uma valorização salarial. O Flu concorda, mas não com a pedida. Dodi quer ficar. Mas a novela continua...