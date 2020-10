Por O Dia

Publicado 30/10/2020 00:00

O Vasco terá eleições presidenciais no dia 7 de novembro. Cinco chapas disputam: Mais Vasco (Jorge Salgado), Sempre Vasco (Julio Brant), No Rumo Certo (Alexandre Campello), Somos Vasco (Leven Siano) e Aqui é Vasco (Sérgio Frias). A briga é a forma como vão ocorrer. As duas primeiras chapas querem que as eleições tenham a opção online: os sócios não precisariam ir a São Januário para votar, alegando a democratização para os sócios off-Rio e a segurança no meio da pandemia. As outras se colocam a favor da realização presencial, já que o clube garantiu as medidas de segurança para o pleito em São Januário. Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral, convocou um edital com as eleições online. Campello, presidente do clube, convocou outro com as eleições presenciais. E a briga continua, agora na Justiça. Por que não colocar as eleições de forma híbrida? Presencial e online. Seria um consenso democrático e bom para os dois lados.





A PERMANÊNCIA É JUSTA E MERECIDA

Odair Hellmann já foi um nome muito contestado no Fluminense. Nem sempre emplacou bons resultados, mas, mesmo com tantas adversidades, teve tempo de trabalho e achou o time ideal para o Flu. Conhece o grupo e tem respeito dos jogadores. G-4 do Brasileirão com méritos dele também e agora a diretoria, acertadamente, negocia contrato até o fim de 2021 para a permanência do comandante. Tem meu apoio. É justo e merecido pela grande fase!

HUGO NENECA É O FUTURO DA SELEÇÃO

A atuação do goleiro do Flamengo diante do Athletico-PR foi daquelas para guardar na memória para sempre. Fez de tudo: defesas espetaculares, pegou pênalti, não se intimidou em momento algum e foi decisivo para o resultado. Quando Tite convocou o garoto para participar da Seleção principal, muitos estranharam. Mas não. É que ele já sabia do potencial. É jogador de Seleção. Baita goleiro!

GALLO É O FAVORITO

O técnico Alexandre Gallo (foto) tem sido o nome favorito pra assumir o Botafogo. A torcida já torceu o nariz quanto a isso. E repito: se tiraram o Paulo Autuori, que era de um perfil mais experiente, qual o motivo de trazer o Gallo? Realmente estou preocupado com o Botafogo. Sei que tem gente competente por lá. Espero que sejam iluminados para tomar as decisões certas porque o Alvinegro merece ser feliz.