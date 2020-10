Por O Dia

O Brasileiro vai finalizar, neste fim de semana, o primeiro turno. Flamengo e Internacional disputam o "título", já que estão empatados na liderança, com 35 pontos. Ambos pegam times paulistas: Fla enfrenta o São Paulo, no Maracanã, e o Colorado vai jogar contra o Corinthians, fora. Aproveitando o fim do turno, fiz minha seleção do Brasileirão até aqui. No gol, apesar de poucos jogos, vou dar uma moral para a sensação Hugo Neneca. Entrou e se mostrou brilhante. Na lateral-direita, Guga do Atlético-MG. Na dupla de zaga, Luccas Claro (Flu) e Rodrigo Caio (Fla). Na esquerda, Guilherme Arana, também do Galo. Como volantes, Edenílson, do Inter, e Thiago Maia, do Flamengo. Mais à frente, Marinho, do Santos, e Éverton Ribeiro (Flamengo). No ataque, Thiago Galhardo (Internacional) e Pedro (Flamengo). Tá feito! Espero que gostem.

SEM CRITÉRIO, TODOS FICAM PERDIDOS

O Botafogo vive a ansiedade da contratação do novo técnico. Mas, antes de efetivar Bruno Lazaroni, alguém parou para pensar no que o elenco precisava? Tem que conversar com os atletas. Qual é o perfil? Experiente, estrangeiro, paizão, disciplinador ou uma aposta sem tanta história? Futebol hoje se contrata sem avaliar o que você precisa. Talvez essa seja a demora de Tulio Lustosa. Tomara que acerte!

ENTREVISTA QUE SURTIU EFEITO

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, foi aos "Donos Da Bola" e falou sobre o imbróglio envolvendo a renovação do volante Dodi (foto). Até citei aqui que a questão era mesmo com os empresários, que estavam travando o novo vínculo. Mas a entrevista provocou uma possibilidade ao Fluminense de apresentar uma contraproposta após três tentativas do clube. O novo vínculo com o atleta é prioridade.

UMA REUNIÃO PARA DEFINIR

O Vasco vai ter uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, no dia 3, para definir se as eleições ordinárias do clube, marcadas para o dia 7, serão feitas de forma online ou presencial. Uma briga boba e sem sentido. Repito: se a discussão gira em torno disso, por que não colocar de forma híbrida? Online e presencial. Fica bom para todo mundo e ainda tira mais um problema do caminho de mais um pleito conturbado no Gigante da Colina.