Por O Dia

Mais uma vitória na conta do "Time de Guerreiros". Há um tempo, estava com receio de usar essa alcunha para o elenco atual. Mas sempre vi uma ponta de esperança de que poderia me surpreender com esses atletas. Não deu outra. Mesmo com algumas saídas e problemas no elenco, Odair Hellmann não achou apenas um time. Achou um grupo. Nenê e Fred não atuaram diante do Fortaleza e, fora de casa, o Tricolor mais uma vez conquistou uma vitória maiúscula. Wellington Silva marcou o gol que colocou o Flu com uma invencibilidade de oito jogos. Tudo isso aliado aos 32 pontos e à quarta colocação do Brasileirão. Precisamos exaltar o Fluminense. Exaltar o trabalho da diretoria, que passa confiança aos atletas, aos jogadores e à comissão técnica. Estão representando bem demais o que é ser tricolor e a torcida voltou a sorrir. Grande fase!

PROBLEMA É NA DECISÃO

O Flamengo, desde 2019, bate de frente com qualquer time no futebol mundial. Mas, falando apenas do âmbito nacional, ainda mais disputando o Brasileiro, o clube não conseguiu vencer nenhum dos adversários diretos na briga pelo título. Perdeu para o Atlético-MG e empatou com o Internacional. Até ganhou do Fluminense, mas tomou uma sacolada para o São Paulo, mesmo eu não vendo o Tricolor em condições de brigar pelo título. Falta poder de decisão!

SÁ PINTO "RAMONIZOU"

O Vasco fez mais um péssimo jogo. Por sorte, não perdeu para o Goiás, além de Fernando Miguel ter salvado em algumas ocasiões. Sá Pinto (foto) tomou decisões como Ramon fez e acabou demitido: insistiu em nomes como Ribamar e Fellipe Bastos. Quem monta o elenco é mais culpado, mas alguém deveria ter avisado ao português que a torcida não aguenta os mesmos nomes e que não fazem absolutamente nada.

DECISÃO COM TÉCNICO?

A crise no Botafogo continua. A diretoria ainda não contratou um técnico após a saída de Bruno Lazaroni. Parece que está bem perto. César Farías, comandante da Bolívia, aceitou o convite do Alvinegro, que vai para a decisão pela Copa do Brasil hoje, fora de casa, contra o Cuiabá, podendo ter um novo treinador acertado. A classificação seria um ânimo para o começo de trabalho. É hora da virada!