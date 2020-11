Por O Dia

O Vasco está muito próximo de sacramentar a permanência do argentino Martín Benítez na equipe. Com contrato até dia 31 de dezembro de 2020, o meia pertence ao Independiente-ARG e o Gigante da Colina estava encontrando dificuldades para mantê-lo definitivamente. Ele tem uma opção de compra no valor de $ 4 milhões, o que dá cerca de 22 milhões de reais, mas o presidente Alexandre Campello teve uma reunião ontem, de forma online, e conseguiu convencer os argentinos a aceitarem 17 milhões de reais por 60% dos direitos do camisa 10 vascaíno. O que falta agora? Campello vai precisar arrecadar as garantias para ter esse dinheiro em 15 dias, apresentar ao Independiente e, aí sim, Benítez seria definitivamente jogador do Vasco por três anos. Ele tem 26 anos e é um dos destaques do Gigante da Colina na temporada 2020.

A ELIMINAÇÃO FOI EM CASA

O Botafogo tentou. De todas as maneiras. Mas não foi possível mudar o resultado diante do Cuiabá, pela Copa do Brasil. Parece que a eliminação estava destinada a acontecer. A quantidade de chances que o Alvinegro teve não está no gibi. Faltou sorte. Fica na cabeça o jogo de ida: o Cuiabá tinha cerca de 10 desfalques e venceu o Fogão no Nilton Santos. É levantar a cabeça e confiar que o novo técnico vai dar jeito.

PERMISSÃO DO MARACA RENOVADA

A dupla Fla-Flu vai seguir no Maracanã até abril de 2021, pelo menos. Essa é uma vitória mais do que necessária. Por quê? Além do fator óbvio, que é a utilização do estádio para as competições na temporada, o Governo do Estado do Rio prepara o edital para o processo de licitação do local. Certamente, ambos devem disputar para administrar o Maraca pelos próximos 35 anos. É hora de unir forças e seguir!

FLUZÃO FORTE TAMBÉM NO VÔLEI

O Fluminense, voando em campo no futebol brasileiro, já que ocupa o G-4 da classificação e só tem dado alegrias à torcida, também está querendo ser uma potência em outro esporte: o vôlei. E foi por isso que a equipe das Laranjeiras contratou a campeã olímpica Mari, que estava no vôlei de praia, e agora volta para as quadras, onde se tornará uma referência na equipe do Flu. Administração que dá certo acaba colhendo frutos. Grande fase!