Por O Dia

A notícia que não passa de obrigação. Mas sejamos honestos: quantas vezes nós cobramos aqui o pagamento de salários por parte do Vasco? Muitas. E ontem o presidente Alexandre Campello, anunciando uma parceria com a empresa Mercado Bitcoin, pagou todos os salários e acordos atrasados no Gigante da Colina. Após muitos anos, o clube honrou seus compromissos com os atletas e funcionários. Não imagino a felicidade de cada trabalhador que sofreu tanto com a negligência do clube durante essa trajetória triste. Foi por conta do ano eleitoral? Pode ter sido. Mas a parceria que o Gigante da Colina conseguiu é inovadora. Uma oportunidade para o torcedor vascaíno investir no Vasco tendo retorno. E todos sabem que a torcida do time de São Januário vem carregando o clube nas costas há um tempo. Novos ares são esperados também dentro do futebol, já que os salários atrasados atrapalhava muito o desempenho em campo.

PEDRO E O FLERTE COM A SELEÇÃO

Publicidade

Mais dois na conta do garoto. Pedro vive a melhor fase da carreira e decidiu a classificação para o Flamengo na vitória por 3 a 2 sobre o Athletico-PR. Ele flerta com a Seleção e merece uma convocação. Gabigol está retornando e a briga vai ser boa para muita gente. Domènec e a torcida do Flamengo agradecem porque, se os dois entrarem em sintonia, ninguém segura o ataque rubro-negro no restante da temporada.

Publicidade

NEGÓCIO EMPERRADO

O Fluminense ofereceu nova proposta salarial ao volante Dodi. Novela antiga e que falamos aqui há um tempo. Mas parece que ela está longe de acabar. O estafe do atleta pediu três vezes o valor oferecido do Tricolor. Segundo fontes, 270 mil reais de salário e 2 milhões de reais de luvas. Que o Dodi é importantíssimo, ninguém tem dúvidas. Mas não vai ser fácil entrar em entendimento.

Publicidade

RAMÓN DIAZ VEM PARA DAR JEITO

Publicidade

César Farias não veio por problemas com a federação boliviana. O que abriu espaço para que o Botafogo buscasse o argentino Ramón Díaz. Sem treinar uma equipe desde setembro, quando comandou o Libertad, ele estava livre no mercado e chega ao clube alvinegro para abafar o momento conturbado. A ideia é ter o comandante já contra o Bahia, no domingo. Agir rápido para que a recuperação comece o quanto antes.