Por O Dia

O Flamengo quer o atacante Pedro. Não é para menos: 36 jogos, nem todos como titular, e 20 gols. Emplacando gol atrás de gol depois que começou a iniciar os jogos e, muito por conta disso, foi convocado por Tite. Avisamos na coluna ontem que ele estava flertando com a Seleção. Agora o Rubro-Negro começa a buscar uma engenharia para comprar, definitivamente, o jogador revelado no Fluminense. Por quanto? R$ 79 milhões de reais. É muita grana, mas se há um clube que pode pagar isso no Brasil é o Fla. E quem fica de olho é o Fluminense, já que, se a transferência acontecer, o Tricolor das Laranjeiras receberá RS 6 milhões de reais, já que precisa dividir os outros R$ 6 milhões com o Artsul. Há ainda o mecanismo de solidariedade da Fifa, que pode aumentar mais esse valor. "De bobeira", o Flu torce pela compra da ex-joia pelo rival. Coisas do futebol...





BRUNO NAZÁRIO É DIFERENTE

Camisa 10 do Botafogo, Bruno Nazário vem encantando o torcedor alvinegro desde que chegou ao time de General Severiano. E não é para menos. O canhoto se mostra um jogador diferente dentro do elenco e também do futebol brasileiro. Meia que arma, faz gols e tem habilidade para quebrar as linhas. Só que ele pertence ao Hoffeinheim, da Alemanha. Tomara que segure, já que o contrato vai até o fim de 2020 e o Alvinegro tenta renovar pelo menos até o fim do Brasileirão.

SÁ PINTO CONTRATANDO

O Vasco fechou a contratação do zagueiro Jadson, de 29 anos, que estava no Portimonense, de Portugal. Indicação do técnico Ricardo Sá Pinto (foto) para a diretoria do Vasco. O Gigante da Colina, naturalmente, vai sofrer uma redução no elenco e o comandante já tenta dar uma cara ao time que ele quer para a virada do ano, até porque o Brasileirão só termina no fim de fevereiro e o Cruzmaltino precisa seguir no trabalho de recuperação.

"PATINHO FEIO" É A IDEIA

De pouco em pouco, o Fluminense chegou ao G-4 do Brasileiro. Sem alarde, devagarinho, e o lateral Igor Julião, que vem sendo titular da equipe de Odair Hellmann, disse que o Tricolor é o "Patinho feio" da competição. Ninguém dá nada, mas ele está lá ganhando e sendo um dos quatro primeiros. Vale lembrar que o Fluzão só tem o Brasileiro pela frente, o que é uma vantagem frente aos seus concorrentes.