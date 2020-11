Por O Dia

Publicado 10/11/2020 00:00

Leven Siano foi o candidato mais votado nas eleições do Vasco, no sábado. O candidato do grupo "Somamos" recebeu 1.115 dos 3.447 eleitores que estiveram no ginásio de São Januário. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a liminar que garantia a realização das eleições no dia 7 está suspensa, mas Leven já fala como presidente. Em entrevista coletiva, o advogado esteve ao lado de Romário e anunciou que tem três linhas de crédito que podem chegar até R$ 5 bilhões de reais em investimento para o Cruzmaltino. E afirmou que o Vasco, caso ele esteja no poder, já terá um time melhor do que o do Flamengo em 2021, mesmo com todos os problemas que rondam o clube de São Januário. Júlio Brant e Salgado, das chapas "Sempre Vasco" e "Mais Vasco", acreditam que um novo pleito será feito no dia 14, já que o STJ suspendeu o que ocorreu no sábado.

NÃO TEVE JEITO MESMO

Publicidade

A estadia de Domènec Torrent no Rio de Janeiro foi curta. Sai após duas goleadas de 4, uma contra São Paulo e outra contra Atlético-MG, adversários diretos na briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E parece que o espanhol disse até que o Flamengo tinha ganhado a Libertadores na sorte em 2019. Não tinha mais clima. Rogério Ceni se torna o alvo e acho um excelente nome. O Flamengo precisa voltar a jogar bola...

Publicidade

POBRE INTERNACIONAL...

O que parecia ser um ano de possível disputa por títulos parece que vai virar um pesadelo no Internacional. Coudet, que vinha fazendo um belo trabalho, vai para o Celta de Vigo, da Espanha. E com quem o Colorado tem negociações avançadas? Abel Braga (foto). Estou com pena da torcida. Abel foi um dos maiores vencedores da história do Inter, mas isso há 15 anos. O futebol é outro. E a mudança será drástica...

Publicidade

OSCILAR É NORMAL

Publicidade

O Fluminense vinha fazendo campanha extraordinária para o elenco que tinha. E não é uma derrota que desmorona o que foi construído. O time jogou muito mal contra o Grêmio, Ganso seguiu na água de salsicha, mas foi um ponto fora da curva. É normal oscilar numa competição tão longa e o Grêmio é bom adversário. Fica a lamentação, mas sem caça às bruxas. É hora de remontar.