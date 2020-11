Por O Dia

Publicado 12/11/2020 00:00

Jorge Salgado, candidato à presidência pela chapa Mais Vasco, foi ao meu programa (Os Donos Da Bola) para falar sobre todo o imbróglio que ocorreu na eleição do Vasco no último sábado. Sereno e com uma longa história no futebol, Salgado me pareceu muito tranquilo quanto à suspensão do pleito que ocorreu no último dia 7 de novembro, quando a justiça suspendeu as eleições por volta de 20h (de Brasília). Leven Siano foi o candidato mais votado, mas, segundo Salgado, Leven e sua chapa descumpriram a decisão ao continuarem as eleições e ainda contarem os votos sem a presença de fiscais da chapa Mais Vasco, Sempre Vasco (Julio Brant) e No Rumo Certo (Alexandre Campello). A questão está na justiça e, por enquanto, o que vale hoje é que as eleições estão marcadas, de forma online, para o dia 14 de novembro. Leven Siano já fala como presidente eleito e até conversou com o empresário de Martin Benítez para comprar o argentino para o Vasco. A briga continua... E está longe de acabar! Quem sofre? A torcida, como sempre.

MUDANÇAS NA COPA DO BRASIL

A CBF mudou o calendário do futebol brasileiro e algumas regras para a próxima temporada. Agora, a competição terá uma fase a menos e, ao invés dos clubes que estão na Libertadores entrarem nas oitavas de final, eles vão ingressar na competição uma fase antes, deixando assim a competição mais compacta. Serão sete fases no geral, com 92 clubes na disputa. Quem sabe não seja uma mudança que veio pra ficar? Vamos ver...

MUDANÇA DE TÉCNICOS É TEMA DE ESTUDO

Segundo o mestre em gestão esportiva Matheus Galdino, os técnicos não mudam o resultado dos jogos de futebol. Através de ferramenta que mede estatísticas e teorias, treinadores, de 2013 a 2018, permaneceram em seus cargos durante 65 dias, em média. O estudo constatou que a mudança de técnicos não altera os resultados. Ou seja, a quantidade de trocas não colabora para a melhora do time.

UM SONHO FUTURO?

Alisson, do Liverpool e da Seleção, foi considerado o melhor arqueiro do mundo na última temporada. E, com certeza, ao lado dos alemães Neuer e Ter Stegen, é um dos três melhores da atualidade. Em entrevista pela Seleção, Alisson, revelado pelo Internacional, disse que também torce para o Fluminense no Brasil. Claro que é por conta do irmão Muriel, mas quem sabe essa relação não possa se estreitar no futuro? Olho nele, Fluzão!